borrasca therese

El Gobierno activa la prealerta por nevadas en Tenerife y La Palma

Se insta a la población a seguir los consejos de la Dirección General de Emergencias
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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por nevadas en La Palma y Tenerife, a partir de las 08:00 horas de mañana, jueves 19 de marzo.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

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Afectando a las cumbres de La Palma y Tenerife, por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Observaciones

Ante el paso de la borrasca Therese por el entorno de Canarias, con alta disponibilidad de humedad, y la existencia de aire frío en altura, se podrán registrar nevadas en las cumbres de las islas de La Palma y Tenerife, desde la mañana y a lo largo de todo el día del jueves y a partir de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

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