El Gobierno activa la prealerta por nevadas en Tenerife y La Palma

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por nevadas en La Palma y Tenerife, a partir de las 08:00 horas de mañana, jueves 19 de marzo.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Afectando a las cumbres de La Palma y Tenerife, por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.
📢 El Gobierno de #Canarias declara la #PrealertaNevadas en #LaPalma y #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) March 18, 2026
🗓️ 19 de marzo
🕗 08:00 horas
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Observaciones
Ante el paso de la borrasca Therese por el entorno de Canarias, con alta disponibilidad de humedad, y la existencia de aire frío en altura, se podrán registrar nevadas en las cumbres de las islas de La Palma y Tenerife, desde la mañana y a lo largo de todo el día del jueves y a partir de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.
Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.