Cuidado con lo que te ponen en el pelo: la Guardia Civil halla 586 cosméticos ‘ilegales’ en peluquerías de Canarias

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Santa María de Guía, ha intervenido 586 productos sanitarios en establecimientos de peluquería estética del norte de Gran Canaria, en una operación internacional contra el tráfico ilícito de medicamentos y productos sanitarios.
Del total de efectos intervenidos, 71 unidades correspondían a medicamentos y 515 a productos cosméticos procedentes de terceros países, todos ellos sin las garantías sanitarias exigidas por la normativa vigente, ha informado la Guardia Civil este lunes en un comunicado en el que precisa que la operación se ha denominado ‘Pangea XVIII’.
El instituto armado ha catalogado de “especialmente preocupante” la detección de cremas cosméticas que contenían principios activos farmacológicos no declarados, como clobetasol y betametasona, corticosteroides de alta potencia cuya dispensación está sujeta a prescripción médica.
“El uso no controlado de corticoides potentes como el clobetasol o la betametasona puede provocar efectos adversos graves, tales como alteraciones cutáneas, efectos sistémicos o el empeoramiento de patologías preexistentes”, ha advertido la Guardia Civil.
Las irregularidades detectadas incluyen la comercialización de medicamentos sin autorización, la presencia de sustancias farmacológicas no declaradas en productos cosméticos, deficiencias en el etiquetado y la falta de trazabilidad sobre el origen de los productos.
La actuación se integra en una operación internacional destinada a combatir el tráfico ilícito de medicamentos y productos sanitarios, especialmente los distribuidos a través de canales no autorizados, como plataformas digitales o envíos postales.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible comercialización irregular de estos productos en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona portuaria, lo que dio origen a la investigación.
Tras las actuaciones, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, mientras que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el origen de los productos y depurar posibles responsabilidades.
La Guardia Civil ha subrayado que continuará intensificando las inspecciones para garantizar la seguridad sanitaria y ha recordado a la ciudadanía la importancia de adquirir medicamentos y productos cosméticos únicamente en establecimientos autorizados.