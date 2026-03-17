El PSOE pide parar el carril bici hasta que se creen aparcamientos en El Médano

La puesta en marcha del carril bici y la disponibilidad de aparcamientos en El Médano han abierto un nuevo debate entre el grupo de gobierno municipal y la oposición. El PSOE de Granadilla de Abona ha solicitado recientemente la “paralización temporal” de la puesta en marcha del carril bici del núcleo costero “hasta que se desarrollen medidas correctoras que permitan compensar la pérdida de plazas de aparcamiento” a lo largo de la calle Juan Carlos I, donde se prevé integrar este carril ciclable.
El portavoz del PSOE en el municipio, David Santos, explicó a este periódico que la actuación se diseñó en el mandato anterior, antes de la censura contra Jennifer Miranda impulsada por el actual grupo de gobierno (CC, Vox y un edil del PP), dentro de una planificación de gran alcance para abordar los problemas de movilidad y estacionamiento en el núcleo.
“La puesta en marcha del carril bici preveía eliminar aparcamientos en la zona. Es por ello que nos pusimos manos a la obra para habilitar plazas, sacar adelante el parking modular e integrar varios solares a la entrada del núcleo que aportarán aparcamientos. También quisimos desbloquear la zona de Trincheras y la creación de aparcamientos con prioridad para residentes”, señaló.
Santos criticó que, pese a la hoja de ruta diseñada durante el anterior mandato y a la pérdida prevista de plazas en la zona de la playa de La Jaquita, el actual gobierno municipal “no ha desarrollado medidas que acompañen la implantación del carril ciclable”.
El portavoz defendió la aprobación del proyecto de ejecución de ambos planes por parte del anterior gobierno municipal pocos días antes de la censura, argumentando que la actuación “estaba vinculada a financiación europea”.
“Si no lo aprobábamos en aquel momento había que devolver la subvención completa, no el coste del carril”, afirmó. En ese sentido, aseguró que la decisión se adoptó por “responsabilidad institucional” y que respondía “a un exceso de sentido de la responsabilidad”.
“Deben permitir que los residentes sigan aparcando ahí o, por el contrario, ofrecer alternativas a los ciudadanos”, afirmó.
Desde Coalición Canaria han criticado que el PSOE pretenda frenar ahora un proyecto que “fue adjudicado durante su etapa de gobierno”. La portavoz del grupo local, Candelaria Rodríguez, acusó a los socialistas de “cambiar de postura por motivos políticos”.
“Primero aprueban un proyecto que ellos mismos consideraban necesario para mejorar la movilidad y ahora piden su paralización, intentando aprovecharse del malestar vecinal”.
Rodríguez defendió que el gobierno local trabaja en distintas actuaciones para incrementar la oferta de estacionamiento en El Médano. Según explicó, con la implantación del carril bici se han eliminado 56 plazas de aparcamiento, una cifra que, según el Ayuntamiento, se está compensando con nuevas zonas habilitadas en el núcleo.
MEDIDAS
Entre las medidas ya ejecutadas o previstas se encuentra la habilitación de una parcela en la avenida Juan Carlos I, en El Cabezo, que aportará alrededor de 60 nuevas plazas y cuya adecuación está prevista para esta semana. A ello se sumarán unos 40 estacionamientos más en el tramo entre Arenas del Mar y Pelada, así como entre 60 y 70 plazas adicionales en la zona de Trincheras.
Además, el Consistorio prevé la construcción de un parking modular con 160 plazas en las cercanías de la calle Tenerife, cuya adjudicación se abordará en la mesa de contratación prevista para esta semana.
El Ayuntamiento también trabaja en a creación de unas 80 plazas adicionales en el tramo entre el barco y la rotonda hasta el cruce con Juan Carlos I, una vez el Cabildo de Tenerife complete la cesión de la vía.
A estas iniciativas se suma el proyecto de un aparcamiento disuasorio temporal en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados, que albergaría unas 200 plazas.
Asimismo, se trabaja en la redacción de un segundo parking modular junto al M3, con unas 180 plazas, mientras que el Cabildo tinerfeño redacta el proyecto de un aparcamiento subterráneo en el entorno del campo de fútbol.
El ayuntamiento solicita propuestas para regular la movilidad local
De forma paralela, El Ayuntamiento de Granadilla de Abona abrió ayer una consulta pública previa para elaborar la futura Ordenanza reguladora de Zonas de Estacionamiento Regulado y Movilidad (ZERM), una norma con la que busca recabar propuestas de la ciudadanía y que permitirá ordenar el uso del aparcamiento y mejorar la movilidad local.
El proceso permitirá que ciudadanos, asociaciones y colectivos presenten sus opiniones durante un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en la web municipal.
La iniciativa busca responder a la alta presión sobre el estacionamiento, especialmente en los núcleos costeros. Según el documento, la futura ordenanza “pretende priorizar el aparcamiento para residentes, favorecer la rotación en zonas comerciales y reducir la congestión”.
Entre las posibles medidas que se estudian figura la implantación de zonas de estacionamiento regulado, como áreas para residentes (zonas verdes), zonas de rotación (zonas azules) o un sistema mixto que combine ambas modalidades con control digital del estacionamiento.
Este proceso constituye la fase inicial de la configuración de la normativa municipal, previo paso a la redacción de la ordenanza y a su posterior trámite de información pública y aprobación.