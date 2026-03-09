El restaurante pedagógico del CIPF de Adeje: cómo convertir el aula en un comedor

Cada martes, el comedor del CIPF (Centro Integrado de Formación Profesional) de Adeje funciona como un restaurante convencional: reservas previas, número cerrado de cubiertos y comandas que entran en cocina. El delantal, el corre corre y la coordinación entre sala y fogones forman parte de la rutina. La diferencia es que, en este comedor, quienes asumen este servicio son íntegramente alumnos y alumnas en etapa de formación. Este Restaurante pedagógico se ha convertido en el escenario de sus primeras prácticas reales dentro de un proyecto educativo pionero en la comarca sureña, que recientemente ha abierto sus puertas al público.
Participan estudiantes de dos ciclos de grado medio: Cocina y Gastronomía, y Servicios de Restaurante y Bar. En cocina, alrededor de 20 alumnos asumen la elaboración y el emplatado. En sala y cafetería, otros 20 estudiantes se encargan del servicio. El aula se transforma en comedor y la cocina y el office se convierten en entornos de trabajo reales. Las prácticas consisten en prestar servicio a comensales ajenos a su entorno, sin familiares ni personas conocidas en la sala. El alumnado, codo a codo, se enfrenta así a los tiempos del servicio y a la atención al cliente, siempre bajo la coordinación del profesorado.
El término “pedagógico” define la esencia de este proyecto. “El objetivo es que el alumnado sea riguroso con el producto y con los procesos”, afirma Eduardo Salas, director del CIPF de Adeje.
Demanda
El comedor registra una media de 20 a 25 reservas por servicio, lo que se traduce en entre 80 y 90 comensales. La capacidad podría incrementarse a 150 plazas adicionales si se habilita una sala anexa. Además de su valor formativo, el restaurante genera ingresos que se reinvierten en necesidades del propio centro.
El concejal de Educación local, Adolfo Alonso, uno de los primeros comensales del proyecto, valoró la experiencia como “un servicio excelente”.
Para albergar este tipo de iniciativas, integradas en la guía docente de un centro especializado, la comarca ha recorrido un largo camino hasta que finalmente se dio respuesta a una de sus demandas históricas en materia educativa.
El CIPF de Adeje, con una inversión de ocho millones de euros, fue inaugurado el 23 de septiembre de 2024. Es una de las principales instalaciones educativas puestas en marcha por el actual Gobierno autonómico. Proyectado hace 14 años, su apertura coincide con el crecimiento de la Formación Profesional en Canarias: solo en el curso 23-24, en todo el Archipiélago, más de 45.000 alumnos y alumnas se matricularon en estas enseñanzas.
En la actualidad, el CIPF de Adeje cuenta con alrededor de 700 estudiantes. De forma progresiva, se espera que continúe ampliando su capacidad.
El edificio cuenta con una docena de aulas destinadas a formación en ramas derivadas de la informática, mientras que en otro bloque del centro se imparten ciclos orientados al turismo. En este ala del edificio, las instalaciones incluyen salas de conferencias, de catas, cámaras de refrigeración, espacios adaptados para hostelería, cocinas, zonas diferenciadas de frío e incluso una entrada específica para la recepción de mercancías. “Algunos directores de hotel nos dicen que ojalá tuvieran estas instalaciones”, comenta el director del centro.
Falta de personal cualificado
“Ni siquiera con los titulados que egresan se logra cubrir la demanda laboral existente en la zona”, afirma. “Muchos alumnos pueden incorporarse al mercado laboral de inmediato”.
La labor del centro, ubicado en uno de los principales polos hoteleros del Archipiélago, pasa por formar profesionales que aporten calidad al sector, en un contexto de crecimiento de la oferta gastronómica en Costa Adeje, uno de los destinos de referencia gastronómica nacional y con una de las mayores concentraciones de restaurantes con Estrella Michelin por metro cuadrado.
La carencia de personal en el subsector no se limita a camareros o cocineros; también afecta a perfiles de mantenimiento, jardinería y otros servicios asociados a la actividad hotelera.
Ante esta situación, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias proyecta desde hace años la creación de un nuevo CIPF en Los Cristianos. Paralelamente, también se estudia ampliar las instalaciones actuales en Adeje. El Ejecutivo autonómico también baraja la utilización de solares adyacentes para levantar nuevas dependencias o la construcción de una planta adicional.
El Restaurante pedagógico incorpora además una vertiente cultural. Bajo el proyecto Adeje en escena, coordinado por la profesora Tania Bolaños, el servicio se tematiza según festividades, integrando ambientación y una oferta gastronómica adaptada.
Por ahora, el comedor abre una vez por semana. La intención del centro es ampliarlo.