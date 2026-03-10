Tapa y bebida por 4 euros: el plan para recorrer la costa de La Laguna este mes

La gastronomía vuelve a ser el motor de la Comarca Nordeste de La Laguna. Tras varios años sin celebración, los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo recuperan uno de sus eventos más populares: la Ruta de la Tapa, una iniciativa que fusiona el sabor local con la dinamización económica de la zona costera y rural del municipio.
El evento, que se desarrollará entre el 16 y el 31 de marzo, contará con la participación de 14 establecimientos de restauración.
La propuesta es sencilla pero efectiva: tapa y bebida por un precio único de 4 euros, permitiendo a los comensales realizar un recorrido por la rica oferta culinaria de la comarca sin que el bolsillo sufra.
14 paradas obligatorias en el Nordeste
La lista de locales participantes refleja la diversidad de la zona, desde tascas tradicionales hasta restaurantes con vistas al mar.
Los establecimientos donde se podrá disfrutar de la promoción son:
- Restaurante Anclados
- Restaurante El Fogón
- Cafetería El Ramal
- Cafetería Tacande
- Cafetería Vanely
- Restaurante La Ola
- Restaurante La Perla 20
- Pizzería La Paz
- Restaurante Casa Pepe
- Restaurante La Caseta (Punta del Hidalgo)
- Tasca El Sorchante
- Tasca Los Corazones
- Tasca Los Gemelos
- Tasca San Isidro
¿Cómo votar por la mejor tapa?
El público tendrá un papel activo en esta edición. Además de degustar las creaciones, los asistentes podrán votar por su propuesta favorita.
La elección se realizará de forma digital a través de la plataforma app.lalagunazonacomercial.com, incentivando la participación ciudadana en esta experiencia que promete volver a llenar las mesas de la comarca.
Apoyo al sector primario y local
La concejal de Comercio de La Laguna, Estefanía Díaz, ha destacado que esta acción busca “apoyar al sector de la restauración y fomentar el consumo en los establecimientos del nordeste lagunero”. Según la edil, la ruta no solo es una cita gastronómica, sino una invitación a descubrir la identidad y el paisaje de estos pueblos, aprovechando el potencial del producto de kilómetro cero.
En la misma línea se pronunció Juan Antonio Alonso, consejero delegado de GMR Canarias, quien subrayó la importancia del proyecto Volcanic Xperience. El objetivo es claro: crear sinergias entre el sector primario y la hostelería para que el consumidor valore la calidad de los productos de las Islas.
Dinamización y participación ciudadana
La recuperación de esta cita ha sido recibida con entusiasmo por las patronales. Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), calificó el regreso de la ruta como una “buena noticia” necesaria para reimpulsar la actividad económica tras años de parón en la zona.
Por su parte, Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, incidió en que la ruta es la ventana perfecta para dar visibilidad al talento de los restauradores locales y atraer tanto a vecinos como a visitantes de otros puntos de la Isla.
La organización corre a cargo del Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, en estrecha colaboración con FAUCA y la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo de la Comarca Nordeste.