El temor de los turistas británicos, según The Sun: la guerra de Irán podría subir el precio de la cerveza en Canarias

Un tabloide británico ha puesto el foco en el impacto que la tensión en Oriente Medio podría tener en las vacaciones de sus ciudadanos en España. El diario The Sun publicó ayer jueves, 12 de marzo, un artículo en su edición digital el que advierte de que la crisis con Irán podría provocar subidas de precios en Canarias y Baleares, llegando incluso a afectar “desde los hoteles hasta la cerveza”.
El medio británico titula su información con un enfoque muy llamativo: “Temores por las vacaciones en las islas españolas: la crisis de Irán provocará enormes subidas de precios en todo, desde hoteles hasta cerveza”.
La preocupación se centra en el posible efecto que la subida del precio del combustible podría tener en destinos turísticos muy dependientes del transporte de mercancías.
Las Islas aparecen en la noticia como uno de los lugares donde el impacto podría ser mayor debido a su dependencia de las importaciones.
La subida del combustible amenaza con encarecer productos en Canarias
El artículo apunta a que el encarecimiento del petróleo y el transporte marítimo podría terminar afectando al precio de alimentos, bebidas y servicios turísticos.
En territorios insulares como Canarias, gran parte de los productos de consumo llegan por barco o avión. Por ese motivo, cualquier aumento del combustible repercute directamente en el coste del transporte y en el precio final que pagan los consumidores.
El estrecho de Ormuz, clave para el mercado del petróleo
La preocupación internacional se centra en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.
Por este punto estratégico pasa aproximadamente el 20% del petróleo y del gas mundial, por lo que cualquier escalada del conflicto en la zona podría disparar el precio del crudo.
En los últimos días el barril de Brent ha mostrado fuertes oscilaciones, llegando a acercarse a los 120 dólares antes de estabilizarse en torno a los 90 dólares.
Impacto económico de la guerra de Irán en Canarias
La posible repercusión del conflicto en Canarias no es una cuestión nueva. En los últimos días DIARIO DE AVISOS ya ha publicado varios artículos analizando cómo la guerra con Irán podría afectar al Archipiélago.
Entre ellos destacan informaciones sobre:
- las medidas económicas anunciadas por Yolanda Díaz ante el impacto del conflicto en la energía y el empleo
- el encarecimiento del transporte de mercancías hacia Canarias
- la preocupación por la subida del combustible en el Archipiélago
Estas informaciones apuntan a que una escalada prolongada de la crisis internacional podría repercutir en sectores clave como la energía, la logística o el turismo.