Éxito rotundo del Templo Masónico de Santa Cruz: cerca de 12.000 visitantes en cinco meses

Más de 11.700 personas han visitado el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife desde su apertura al público el pasado 27 de octubre, consolidando al edificio como uno de los principales focos culturales de la ciudad. Solo en la primera semana, 1.334 personas cruzaron sus puertas, reflejando el enorme interés ciudadano y turístico que ha despertado su reapertura tras su rehabilitación.
El templo, considerado el edificio masónico más singular de España y una de las piezas de arquitectura simbólica más valiosas de Europa, se presenta ahora como un espacio de encuentro con la historia y la identidad cultural de la ciudad. La elevada demanda del número de visitantes ha llevado al Ayuntamiento capitalino y al Organismo Autónomo de Cultura a ampliar las sesiones de visita y reforzar el programa para dar respuesta al creciente número de solicitudes.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “la respuesta de la ciudadanía ha superado todas las expectativas. Este edificio no solo es un icono arquitectónico, sino también un espacio que nos permite conocer y valorar nuestra historia y patrimonio cultural”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, subraya que “el Templo Masónico es un referente único en España y Europa. Las visitas guiadas y la exposición temporal permiten a vecinos y visitantes acercarse a la masonería, su legado y el importante proceso de rehabilitación que ha hecho posible recuperar este espacio emblemático. Estamos trabajando para que todos los interesados puedan disfrutar de esta experiencia cultural de manera accesible y enriquecedora”.
El inmueble ha sido objeto de una profunda rehabilitación financiada por el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Estado, con una inversión cercana a los tres millones. El resultado es un espacio renovado que funciona como centro de interpretación de la masonería en Canarias. Además, el Consistorio ha solicitado al Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, la cesión temporal de los archivos y bienes materiales de las logias masónicas de Canarias, datados entre los siglos XIX y XX, con el objetivo de incorporar objetos como el estandarte y las joyas rituales de la Logia Añaza nº 270, a la exposición.