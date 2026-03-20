Therese se hace esperar: expectación máxima en Canarias ante la evolución de la borrasca

Therese llegó con retraso a Canarias -se esperaba que arreciara la pasada madrugada- después de un día sin sobresaltos que desconcertó a muchos ciudadanos tras los avisos naranjas por lluvias y amarillos por vientos y oleaje emitidos por la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) y vigentes desde primera hora del día. Pero la borrasca se esperaba que ganara fuerza la pasada madrugada y se prevé que hoy y en lo que queda de semana extienda su radio de acción con el paso de sucesivos frentes y generando mayor estabilidad.
El sistema frontal terminará de atravesar hoy el Archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. No se descarta que en la próxima madrugada continúen siendo fuertes en el sur de Tenerife y Gran Canaria. Los chubascos pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, avanza la Aemet.
También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, incluso por encima de los 90 kilómetros por hora en cumbres y zonas a sotavento de las islas más montañosas. En cuanto al temporal marítimo, va a continuar hoy en todo el Archipiélago, con olas superiores a cinco metros.
Esta situación de tiempo adverso e inestable se mantendrá durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitaciones. A última hora del sábado y, sobre todo el domingo, Therese se debilitará y el viento perderá intensidad, aunque mañana todavía se esperan rachas intensas del suroeste y precipitaciones fuertes y persistentes a barlovento y en medianías y zonas altas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
El domingo se espera que el viento amaine considerablemente. No obstante, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. A partir del lunes, el escenario más probable es que Therese continúe debilitándose, aunque persistirá la inestabilidad sobre Canarias, aunque ya menor, durante los siguientes días.
Hasta última hora de ayer, se habían registrado 45 y 37 litros por metro cuadrado, respectivamente, en las localidades grancanarias de la Vega de San Mateo y Las Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, las mayores cantidades de lluvia medidas hasta las 21.00 horas. También llovió, sin causar, desperfectos en el sur de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Las mayores rachas de viento se midieron en Izaña (98 kilómetros por hora), Alto Igualero, en el municipio gomero de Vallehermoso, (86) y Arico (72).
Los termómetros se desplomaron hasta los 4,5 grados bajo cero en Izaña y los 3,2 grados negativos en el Roque de los Muchachos, en las cumbres de Garafía, puntos que amanecieron cubiertos por un manto blanco de nieve.