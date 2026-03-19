Buscan a alguien para ir a La Velada VI de Ibai Llanos y pagarle 1.000 euros, viaje y alojamiento

La plataforma de empleo InfoJobs ha lanzado una oferta que está generando un gran interés en redes: buscan un invitado VIP para La Velada VI, el evento organizado por Ibai Llanos.
La propuesta incluye un pago de 1.000 euros netos por un solo día, además de viaje, alojamiento y acceso exclusivo al espectáculo.
Un trabajo para disfrutar de La Velada VI
La oferta, publicada recientemente, propone algo poco habitual: cobrar por asistir como espectador privilegiado a uno de los eventos más seguidos del año. Bajo el nombre de “Cool Jobs”, InfoJobs plantea una experiencia que combina ocio y trabajo en un mismo formato.
La persona seleccionada tendrá acceso a una entrada VIP para La Velada VI, con posibilidad de acudir junto a un acompañante. Además, podrá asistir al pesaje previo y vivir el evento desde una zona exclusiva.
1.000 euros por un día y todos los gastos pagados
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la remuneración. El candidato elegido recibirá 1.000 euros netos por asistir al evento, en un contrato de duración determinada y jornada parcial de tarde.
A esto se suma el viaje de ida y vuelta desde cualquier punto, así como el alojamiento incluido, lo que convierte esta oferta en una de las más atractivas dentro del ámbito del entretenimiento digital.
Cómo inscribirse en la oferta de InfoJobs
Aunque el puesto aparece vinculado a Sevilla, ciudad donde se celebrará el evento, la inscripción está abierta a candidatos de toda España. No se requiere experiencia previa y basta con contar con estudios mínimos de Educación Secundaria Obligatoria.
La vacante, identificada con la referencia IJ-COOLJOB, forma parte de la estrategia de InfoJobs para promocionar empleos experienciales vinculados a grandes eventos.
Más de 220.000 inscritos en pocos días
El impacto de la oferta ha sido inmediato. En apenas dos días, más de 220.000 personas se han inscrito, lo que refleja el interés que genera La Velada VI y su capacidad para atraer a miles de seguidores.
El proceso de selección será gestionado por InfoJobs, que posteriormente cederá los datos del candidato elegido a una empresa de trabajo temporal (ETT) para formalizar el contrato.