Un millón de euros para transformar La Recova en un nuevo teatro tras cerrar el Guimerá

El rehabilitado Centro de Arte La Recova, conocido como Espacio R, se convertirá en un nuevo teatro para acoger, a partir de noviembre, la programación de artes escénicas de Santa Cruz de Tenerife. El cierre del vecino Guimerá, que hasta 2028 se someterá a una reforma integral, ha llevado al Organismo Autónomo de Cultura (OAC) a buscar alternativas para reubicar las actividades culturales de la capital. Por ello, en los presupuestos de este año, destinará casi un millón de euros a dotar este edificio de elementos necesarios para poder desarrollar las representaciones teatrales o musicales.
El concejal del área, Santiago Díaz-Mejías, explicó ayer que ya se está trabajando con el Ministerio de Cultura al respecto, pues “la intención es que el próximo julio comience la transformación de La Recova en teatro”. Para ello, avanzó que se destinarán más de 960.000 euros a la adquisición de la dotación necesaria, como gradas, escenario, luces o sonido, con la intención de que “en noviembre pueda empezarse a programar en el que será el sustituto del Guimerá”.
El edil manifestó que “las cuentas para 2026 del OAC son de transición, pero asegurando proyectos estratégicos y preparando la renovación de las infraestructuras y servicios culturales de la ciudad”.
“Santa Cruz destina 7 millones de euros a Cultura, el mayor esfuerzo inversor de los últimos años, y en este total destaca la reapertura de La Recova, entre otras acciones y proyectos vinculados a mantener vivo el Teatro Guimerá durante el tiempo en que esté cerrado por obras”.
El edil añadió que “desde Cultura seguimos manteniendo su historia y, para ello, hemos llevado a cabo la traducción al castellano de la obra María Rosa, escrita en 1894 por Ángel Guimerá, o seguiremos impulsando las rutas teatralizadas Guimerá, nuestro Teatro, que se llevan a cabo en la plaza Isla de La Madera, la iglesia de La Concepción o la calle La Noria”. En este sentido, Díaz-Mejías detalló que estas rutas teatralizadas, que cuentan la historia de Ángel Guimerá, comenzaron el pasado año como experiencia piloto, pero ante la gran aceptación por parte del público se ha decidido continuar este año. “Es otra forma de acercar nuestro teatro a la calle, por eso quienes estén interesados en acudir deberán de apuntarse a través de la aplicación móvil (app) #SoyCulturaSC”, indicó.
Asimismo, otro de los ejes de la programación cultural del municipio volverá a pivotar en los barrios con la descentralización de la programación teatral que ha quedado exenta del Guimerá. Al respecto, el concejal popular recordó que “nuestro compromiso es y seguirá siendo acercar las representaciones teatrales a los centros comunitarios de El Sobradillo, Nuevo Obrero y Valleseco, con obras y espectáculos diversos pensados para toda la familia”.
Díaz-Mejías comentó que otras iniciativas que continuarán este año se centrarán en las rutas escolares, a celebrar los próximos 8 y 9 de abril, y las rutas familiares, previstas para el 11 de abril. Además, se trabaja en la programación de Finados para octubre y noviembre con obras que se llevarán a cabo en Los Lavaderos y en los centros comunitarios, entre la que destaca Don Juan Tenorio, el 7 y 14 de noviembre.