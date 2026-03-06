Una vecina de Arico relata el intento de robo en su casa: “Ya estaba en la terraza”

Los municipios de Fasnia y Arico, en el sureste de Tenerife, viven días de creciente inquietud vecinal tras una serie de robos e intentos de acceso a viviendas registrados en distintos núcleos. Las incidencias se concentran especialmente en zonas como Las Eras y Los Roques, donde reside una población envejecida y muchos vecinos viven solos.
Ante esta situación, ambos ayuntamientos han reforzado la vigilancia policial en las áreas afectadas. El objetivo es aumentar la presencia disuasoria y responder a la preocupación que se ha extendido entre los residentes de esta parte de la Isla.
Según ha podido saber este periódico, ya se han presentado varias denuncias por intentos de robo y asaltos consumados, tramitadas tanto por la Guardia Civil como por las policías locales. La investigación permanece abierta y las autoridades evitan facilitar detalles para no interferir en las diligencias.
Uno de los presuntos implicados fue detenido hace unos días en el aeropuerto de Tenerife Sur cuando portaba diversos objetos robados. Las primeras informaciones apuntan a que el arrestado sería de origen georgiano, aunque los investigadores tratan de determinar si existen más personas implicadas en los hechos.
Vecinos organizados para compartir información
La preocupación ha llevado a los residentes a organizarse a través de redes sociales y grupos vecinales, donde comparten avisos, fotografías y matrículas de vehículos sospechosos para intentar identificar a los autores.
La Asociación de Vecinos de Las Eras ha difundido un aviso público en el que pide “máxima precaución” a los residentes. Según la información trasladada por los vecinos, los sospechosos actuarían principalmente por la mañana, aprovechando el momento en que muchas viviendas quedan vacías porque sus propietarios están trabajando.
Los testimonios apuntan a un modus operandi organizado. Según explican varios residentes, los asaltantes se desplazarían en vehículo y actuarían normalmente en grupos de dos personas. Uno de ellos permanece al volante mientras el otro se acerca a las viviendas y toca en la puerta para comprobar si hay alguien dentro.
Cuando nadie responde, intenta acceder al interior de la casa, presuntamente forzando ventanas u otros accesos.
El método que describen los vecinos
En aquellos casos en los que se encuentran con residentes dentro de la vivienda, los individuos preguntan si la casa es un hotel. Lo hacen con un castellano limitado y acento extranjero, según relatan varios vecinos.
Esther, vecina de Arico Viejo, asegura que el pasado 10 de febrero sufrió un intento de robo en su vivienda. El episodio ocurrió a media mañana, cuando alguien comenzó a tocar de forma insistente el portero automático.
La mujer se encontraba en casa descansando y decidió asomarse por una ventana. Fue entonces cuando vio a un hombre que, según relata, “ya había accedido a la terraza tras abrir una pequeña verja de entrada”.
Tras percatarse de que había sido visto, el individuo se alejó del lugar. Poco después regresó acompañado por un vehículo que circulaba detrás de él.
Según los testimonios recogidos por los vecinos, hasta cuatro vehículos distintos habrían sido utilizados en los desplazamientos por la zona. Muchos de ellos circulaban con cristales tintados, lo que dificulta la identificación de sus ocupantes.
La residente también sospecha que los autores podrían conocer previamente qué viviendas estaban vacías, ya que otro inmueble cercano habría sido merodeado e incluso forzado días antes.
Petición de refuerzo policial
La preocupación ha llegado también al ámbito político local. La formación Arico Somos Todos (AST) ha solicitado un refuerzo de los medios de seguridad en los núcleos afectados y ha trasladado un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
El concejal y portavoz de AST, José Luis Hervella, pidió al Ayuntamiento la activación de medidas de seguridad más contundentes.
“Hemos dirigido un escrito a la Alcaldía expresando nuestra preocupación e instando a convocar una Junta Local de Seguridad para abordar este problema”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Arico, Andrés Martínez, confirmó que se ha incrementado la vigilancia en las zonas afectadas y pidió a la ciudadanía “prudencia” para evitar la difusión de rumores que puedan dificultar la investigación.
El Ayuntamiento también ha trasladado la situación a la Subdelegación del Gobierno mientras continúan las pesquisas para determinar cuántas personas forman parte del grupo y si existe relación entre los distintos incidentes.
El alcalde de Fasnia, Luis Javier González, advirtió además de que estos hechos podrían no limitarse únicamente a estos dos municipios.
Según explicó, los primeros episodios se detectaron en Fasnia y, tras aumentar la presencia policial, los movimientos de los sospechosos podrían haberse desplazado hacia Arico y otros municipios cercanos.
El regidor subrayó que ambos territorios comparten características que pueden facilitar este tipo de delitos, como zonas residenciales dispersas y una presencia policial limitada.