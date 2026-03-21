Temeridad en el Guiniguada: un vídeo capta a un hombre cruzando la riada en plena borrasca Therese

La borrasca Therese sigue su curso de manera ‘desigual’ por las Islas. Un vídeo grabado en el entorno del barranco de Guiniguada, a la altura de San Francisco, ha llamado la atención de numerosos usuarios en las redes sociales al mostrar la imprudencia de un hombre cruzando la riada que las intensas precipitaciones han dejado en esta zona de Gran Canaria.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias mantiene las alertas por inundaciones, fenómenos costeros, lluvias y viento en las islas occidentales y Gran Canaria este sábado, 21 de marzo.
El caso de Guiniguada se suma a una jornada especialmente complicada en Gran Canaria, donde el temporal ha dejado incidencias, rescates y problemas en la red viaria. Entre los episodios más llamativos figura también la caída de una gran roca en la carretera entre Ayacata y Tejeda, un desprendimiento que obligó a iniciar trabajos para demoler una piedra de más de 15 toneladas.
Las imágenes compartidas en redes sociales tienen un fuerte potencial viral porque condensan en pocos segundos el principal mensaje de este episodio: el riesgo no está solo en la lluvia, sino en el comportamiento de los barrancos y en la falsa sensación de que se pueden atravesar cauces con corriente. En plena borrasca Therese, cualquier cruce de una riada puede convertirse en una situación límite.
Desde mediados de semana, Canarias permanece bajo un escenario de riesgo múltiple por lluvia, viento, fenómenos costeros y, en las cumbres, incluso nieve. Ese contexto ha multiplicado las incidencias y ha obligado a extremar la vigilancia sobre carreteras, barrancos y zonas urbanas expuestas a inundaciones pluviales.