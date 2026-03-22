Indignación en Tenerife: un grupo de jóvenes se salta el cierre de una playa en plena borrasca Therese

Un vídeo publicado en TikTok ha generado una fuerte reacción en redes tras mostrar cómo varios jóvenes acceden a una zona costera cerrada por fenómenos costeros en La Guancha, en Tenerife, en pleno episodio de la borrasca Therese, que ha mantenido en alerta al Archipiélago durante los últimos días.
Las imágenes, compartidas por la usuaria paolixs.g, muestran cómo el grupo ignora una valla con un cartel visible en el que se advierte de la prohibición de acceso por riesgo marítimo, una medida habitual cuando el Gobierno de Canarias activa alertas por fenómenos costeros adversos.
“Luego vienen los lamentos”
El vídeo ha acumulado numerosas reacciones en TikTok, donde los usuarios han criticado el comportamiento por el peligro que supone. “Luego vienen los lamentos… cuando está cerrado por fenómenos adversos y usted saltándoselo…”, comenta uno de los usuarios. Otro añade: “Saben que está prohibido por el peligro que hay y pasan, luego buscan culpables”.
La borrasca Therese en Canarias ha dejado en los últimos días fuertes rachas de viento, oleaje intenso y lluvias en varias islas, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ante este escenario, las autoridades activaron distintos niveles de alerta y recomendaron evitar acercarse al litoral.
En el propio vídeo se puede ver con claridad el cartel del Ayuntamiento de La Guancha en el que se indica el cierre del acceso. Sin embargo, lejos de disuadir, los protagonistas continúan su camino hacia la costa como si nada.
Críticas por ignorar las medidas de seguridad
Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Muchos usuarios han señalado que el propio vídeo facilita la localización del lugar, pese a que aparentemente se intenta evitarlo. “No pregunten dónde es”: procede a enseñar todo el camino y una valla que pone dónde está el sitio”, ironiza uno de los comentarios con más interacciones.
Otros destacan el riesgo real de estas zonas. “Esos sitios son traicioneros si no se hace caso a las indicaciones”, advierte un usuario que asegura conocer el lugar. También hay quienes piden sanciones: “Multa”, resume otro comentario.
Riesgo en la costa durante la borrasca Therese
Las autoridades insisten en la importancia de respetar las restricciones cuando se activan alertas por fenómenos costeros en Canarias. El oleaje y las corrientes pueden cambiar en cuestión de minutos, lo que convierte determinadas zonas en puntos especialmente peligrosos.
Durante episodios como el de la borrasca Therese, el acceso a charcos, piscinas naturales o zonas rocosas queda restringido precisamente para evitar accidentes. Aun así, no es la primera vez que se difunden imágenes de personas saltándose estas prohibiciones.