La calima asfixia a los aeropuertos de Canarias: aumenta el número de vuelos afectados

La situación meteorológica en el Archipiélago continúa condicionando la operativa aérea durante la jornada de este martes, 31 de marzo.
Según los últimos datos actualizados de Aena, la escasa visibilidad provocada por la calima ha elevado a 10 el número total de incidencias, con 3 desvíos y 7 cancelaciones en las conexiones interinsulares
Balance de vuelos afectados por islas
La operatividad en los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro se ha visto especialmente comprometida por la meteorología adversa, afectando principalmente a las conexiones con origen en los aeródromos de Tenerife Norte (TFN) y Gran Canaria (LPA).
Aeropuerto de La Palma:
- 1 desvío: Un vuelo con origen en Tenerife Norte tuvo que regresar al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos.
- 3 cancelaciones: Dos vuelos con origen en Tenerife Norte y una conexión procedente de Gran Canaria han sido suspendidas.
Aeropuerto de La Gomera:
- 1 desvío: Un trayecto con origen en Tenerife Norte regresó de nuevo a la isla de Tenerife.
- 1 desvío: Un vuelo procedente de Gran Canaria fue desviado finalmente al aeropuerto de Tenerife Sur.
Aeropuerto de El Hierro (VDE):
- 4 cancelaciones: Es la isla con mayor número de suspensiones de vuelos, con tres trayectos cancelados desde Tenerife Norte y uno desde Gran Canaria.
TE PUEDE INTERESAR