Cinco heridos, entre ellos una menor, en un choque frontal en La Palma: los datos del 112

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas una menor de edad, tras colisionar frontalmente dos vehículos en la tarde de este sábado en la isla de La Palma. El siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 16.17 horas en la carretera LP-3, en el punto kilométrico 24, dentro del término municipal de El Paso.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los servicios de emergencia asistieron a cuatro adultos (tres mujeres y un hombre) que presentaban dolor torácico y cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones. Asimismo, una menor fue trasladada para valoración al centro hospitalario.
Todos los afectados fueron evacuados en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de La Palma.
Amplio despliegue de emergencias
El 112 activó de inmediato un importante dispositivo en la zona. Los Bomberos de La Palma se encargaron de asegurar los vehículos accidentados y colaborar con el resto de recursos, mientras que el personal del SUC (con una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico) realizó la valoración y el traslado de los heridos.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía, una de las arterias principales de la Isla, y realizaron el atestado correspondiente.
Personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de La Palma procedió a las labores de limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la zona.