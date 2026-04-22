Cambio de tiempo en Canarias a partir de este jueves: las zonas donde más lloverá según la Aemet

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves 23 de abril apunta a una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte del Archipiélago, con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas, especialmente en las islas centrales y en las vertientes norte y este.
Según el organismo estatal, no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, aunque las precipitaciones podrían ser localmente persistentes en algunas zonas, lo que podría afectar a la actividad diaria.
Lluvias en las islas centrales y cielos más abiertos en las orientales
Mientras que en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes durante la madrugada y las horas centrales del día, en el resto del Archipiélago la situación será distinta.
En islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, se esperan cielos cubiertos acompañados de lluvias, que podrían ser más constantes en zonas del norte y este.
Temperaturas tendentes al descenso
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, especialmente en las máximas. En las capitales canarias, los termómetros se moverán en valores suaves:
- Santa Cruz de Tenerife: máxima de 21 °C y mínima de 17 °C
- Las Palmas de Gran Canaria: máxima de 20 °C y mínima de 17 °C
El viento será de componente norte, entre flojo y moderado, con tendencia a intensificarse ligeramente durante la tarde.
Estado del mar
En el entorno marítimo del Archipiélago, se prevén vientos variables con predominio del norte, con fuerza entre 1 y 4, marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.
Detalle por islas: Lanzarote
En Lanzarote, la jornada comenzará con intervalos nubosos de madrugada, tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo de la mañana. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en horas centrales.
- Arrecife: temperaturas entre 15 °C y 23 °C
- Viento flojo del norte, aumentando a moderado por la tarde
Avance del viernes
De cara al viernes 24 de abril, la Aemet prevé una mejora progresiva, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde aún podrían darse precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente en estas islas.
En definitiva, Canarias afronta un jueves más inestable de lo habitual, con lluvias que, aunque no serán intensas en general, sí podrían dejar acumulaciones destacadas en puntos concretos del Archipiélago.