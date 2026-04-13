Alejandro García, actor, sobre su intensa etapa de reportero en Tenerife con solo 13 años: “Podía estar en pantalla 20 horas al día”

El actor tinerfeño Alejandro García ha recordado en una entrevista en el popular programa radiofónico A las Bravas sus inicios en televisión siendo apenas un niño, cuando con 13 años ya aparecía como reportero en Canal 7 del Atlántico, una cadena local muy seguida en los años noventa en la Isla.
Durante la conversación, conducida por Raúl Pérez, el intérprete respondió con humor a la comparación con Macaulay Culkin, aunque dejó claro que su experiencia fue muy distinta y marcada por una exposición mediática intensa desde muy joven.
“No hombre, nada que ver”, aseguró, antes de reflexionar sobre las consecuencias de la fama precoz. “La exposición es muy difícil de llevar. Estás en la casa de las personas y opinan sobre ti, tanto para bien como para mal, y eso pasa factura”, explicó.
García recordó que participaba en un programa centrado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los contenidos más seguidos de la televisión. “Podía estar en pantalla 20 horas al día. Cualquier persona en Tenerife que tuviera tele, en algún momento me veía”, relató.
Esa popularidad tuvo también su lado menos amable. El actor rememoró situaciones como personas esperándole a la puerta de su casa o llamadas constantes.
“Hubo algo de huida en mi salida de Tenerife”
Sin embargo, con el paso del tiempo cambió su perspectiva. “A los 17 o 18 años, cuando llegué a Madrid, sentí que fue una liberación. Hubo algo de huida en mi salida de Tenerife”, afirmó.
Pese a todo, el actor mira hoy esa etapa con distancia y agradecimiento. Considera que aquellas vivencias forman de su identidad y han influido en su desarrollo personal y profesional. “A todos nos toca algo que define quién eres hoy. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño”, concluyó.
Premio Taburiente
Alejandro García, actor tinerfeño de gran fama dentro y fuera de España por su poliédrico talento en el teatro, el cine y la televisión, fue distinguido en 2023 con el Premio Taburiente, que concede la Fundación Diario de Avisos.