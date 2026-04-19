Beccacece, seleccionador de Ecuador, sigue de cerca a Landázuri tras su gran temporada en el CD Tenerife

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, está siguiendo muy de cerca el rendimiento de Anthony “Bam-Bam” Landázuri, uno de los jugadores más destacados del CD Tenerife en la presente temporada.
El central ecuatoriano está firmando un gran año en el conjunto blanquiazul, lo que no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la selección nacional. Tras la reciente victoria del Tenerife ante el Arenas Club, miembros del staff de Ecuador mantuvieron conversaciones con integrantes del cuerpo técnico tinerfeñista y solicitaron material audiovisual del defensor para analizar su rendimiento en profundidad. El actual defensor tinerfeñista podría formar parte del combinado nacional de Ecuador en la próxima cita mundialista.
El interés de la selección ecuatoriana no es nuevo. Hace apenas unas semanas, el máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, ya se reunió personalmente con Beccacece. El encuentro tuvo lugar justo antes del partido entre Marruecos y Ecuador, que finalizó con empate (1-1), y sirvió para tratar el seguimiento del futbolista, considerado uno de los más regulares de la plantilla.
Además del interés internacional, Landázuri también ha despertado la atención de varios clubes de Segunda División, lo que confirma su creciente protagonismo en el mercado tras su sólida campaña en el conjunto tinerfeño.