Desde basura a una plaga de ratas: Santa Cruz estrena ‘app’ gratuita para resolver rápido las denuncias

Vecinos y visitantes de Santa Cruz cuentan, desde finales de marzo, con la renovada aplicación móvil (app) SC Mejora, un canal directo con el Ayuntamiento capitalino para poder comunicar y resolver incidencias de forma directa y rápida. La herramienta digital, disponible para Android (63% de los usuarios) e iOS (37% restante) es gratuita y engloba a más de 3.500 usuarios, quienes han formalizado hasta el momento 2.234 denuncias, principalmente, sobre enseres sin retirar, asfaltos, limpieza en vía pública, deshierbe, vehículos abandonados, plagas, poda, aceras, señalización y saneamiento.
El área de Servicios Públicos es la encargada de gestionar esta app que, desde su nueva puesta en marcha, ha registrado 86.104 accesos totales, lo que representa una media diaria de 3.312. Las nuevas descargas alcanzan las 305 al día, según datos aportados por el Consistorio. En cuanto a los usuarios, destaca que el 88% son residentes en Santa Cruz.
Hasta ahora, los chicharreros podían realizar sus denuncias o quejas sobre el mantenimiento de la ciudad a través del teléfono 010 o de la anterior aplicación SC Mejora, pero ahora esta última ha sido actualizada para que reportar incidencias resulte mucho más sencillo y directo.
La app permite, asimismo, subir fotos del problema detectado en tiempo real, la ubicación exacta del mismo a través de un mapa virtual, y añadir una breve descripción que, como novedad, llegará de forma directa a los técnicos municipales encargados de la gestión de los espacios públicos. Para ello, el Ayuntamiento dispone de 34 empresas registradas para resolver y dar respuesta a los problemas.
Esta herramienta no solo permite reportar problemas en la ciudad, sino que también añade servicios integrados que van desde las noticias del Ayuntamiento, a la localización de aparcamientos, contenedores y farmacias de guardia; la consulta del estado del estacionamiento de Las Teresitas en tiempo real o una encuesta de satisfacción.
Próximamente, SC Mejora incorporará más prestaciones, como mapas interactivos de las sedes municipales; parques públicos; zonas urbanas biosaludables que disponen de aparatos deportivos para realizar ejercicios; parques habilitados para perros; instalaciones deportivas o puntos de carga de vehículos eléctricos. Igualmente, se añadirán las ubicaciones interactivas de los parques infantiles, al igual que las de zonas y espacios deportivos y las de las cámaras de tráfico en la capital.
Una ‘app’ gratuita
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “SC Mejora es una aplicación que da buenos resultados a la hora de comunicar aquellas incidencias que ocurren en la ciudad en asuntos como limpieza, parques y jardines o iluminación. Se puede descargar de una manera fácil y gratuita en el móvil con el propósito de comunicar cualquier incidencia que los ciudadanos detecten, contribuyendo a que se solucionen cuanto antes al llegar directamente a las empresas contratadas por el Ayuntamiento para la gestión de los espacios públicos”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, añadió que “el objetivo de modernizar SC Mejora se basa en facilitar la comunicación del Ayuntamiento con los vecinos y dar atención a sus demandas con respecto a los espacios públicos, a través de una herramienta que permitirá obtener una respuesta rápida ante cualquier tipo de incidencia, como, por ejemplo, fenómenos meteorológicos adversos. Además, se podrá seguir el trámite del reporte hasta su resolución”.