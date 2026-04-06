Denuncian el acto vandálico de un vecino en Santa Cruz de Tenerife: “Le echa gasoil al árbol para secarlo”

Un vídeo publicado ayer en TikTok por el usuario @mancodeelite ha desatado la indignación de numerosos usuarios tras un presunto acto vandálico contra un árbol en Santa Cruz de Tenerife.
En la grabación, el autor asegura que un vecino ha vertido gasoil sobre el tronco en al menos dos ocasiones consecutivas con la intención de secarlo. El propio usuario muestra cómo intenta evitar daños mayores limpiando manualmente la zona afectada.
“Es la segunda vez que un vecino le echa gasoil al árbol para secarlo porque parece ser que le molesta”, explica. Además, detalla el esfuerzo que está realizando para intentar salvarlo: “Es el segundo día consecutivo limpiándolo con papel, porque es la única manera que puedo, absorbiendo el gasoil con papel y echándole agua y jabón”.
Un árbol en una zona transitada
Varios comentarios sitúan el suceso en Cruz del Señor, frente a la parada del tranvía, en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una zona con tránsito habitual, lo que ha aumentado la preocupación entre vecinos.
Llamadas a denunciar y avisar a las autoridades
El vídeo ha generado una oleada de reacciones. Numerosos usuarios coinciden en que este tipo de acciones podrían constituir un delito o una infracción grave contra el medio ambiente urbano.
“Eso es un delito”, señala uno de los comentarios más repetidos. Otros van más allá y reclaman actuar de inmediato: “Llama al Seprona”, “Pon una cámara y denúncialo” o “¿Y el ayuntamiento?”.
También hay quienes apuntan a las posibles consecuencias legales. Según algunos usuarios, las sanciones económicas por dañar arbolado urbano pueden oscilar entre 1.500 y más de 100.000 euros, dependiendo de la gravedad y del valor del ejemplar. Además, el responsable podría tener que asumir la reposición del árbol, la limpieza del suelo contaminado y la plantación de uno nuevo.