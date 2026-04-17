Aterriza de emergencia un avión que iba a Tenerife y el gesto del piloto se hace viral: “Nos ha salvado la vida”

Un gesto poco habitual en cabina ha convertido a un piloto en protagonista de uno de los vídeos más difundidos en redes sociales. La grabación, difundida por uno de los pasajeros, muestra la reacción del comandante de un vuelo con destino Tenerife tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia en Sevilla.
El avión, que cubría la ruta entre Valencia y Tenerife, se vio obligado a desviarse por motivos de seguridad. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención no ha sido la maniobra en sí, sino la actitud del piloto una vez en tierra.
Un mensaje directo que emociona a los pasajeros
Tras el aterrizaje, el comandante decidió dirigirse personalmente a los viajeros para explicar la situación y pedir disculpas. En el vídeo, que se ha viralizado rápidamente, se le escucha reconocer el inconveniente causado por no haber llegado al destino previsto.
“Siento mucho el inconveniente de no haber llegado a Tenerife, pero era lo correcto. Hemos hecho lo correcto”, afirma con un tono cercano y calmado.
Sus palabras no se quedaron ahí. El piloto insistió en sus disculpas, asegurando: “Mis más sinceras disculpas”, en un mensaje que muchos pasajeros interpretaron como una muestra de empatía poco habitual.
“Nos ha salvado la vida”
La reacción de quienes iban a bordo no se hizo esperar. Algunos de los viajeros han compartido en redes sociales su agradecimiento, destacando la profesionalidad del comandante y su capacidad para transmitir tranquilidad en un momento de tensión.
“Nos ha salvado la vida”, señalan algunos comentarios que acompañan al vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones.
Un comportamiento que no pasa desapercibido
Más allá de la maniobra, que responde a los protocolos habituales de seguridad aérea, lo que ha generado mayor impacto ha sido la cercanía del piloto. Numerosos usuarios han destacado que no es frecuente que un comandante se dirija de forma tan directa y humana a los pasajeros tras una incidencia.
El vídeo continúa circulando en redes, donde se ha convertido en ejemplo de cómo la comunicación y la empatía pueden marcar la diferencia incluso en situaciones complicadas.