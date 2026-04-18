Buscan a María Mercedes, desaparecida en Tenerife

La Policía Nacional ha solicitado este sábado colaboración ciudadana para encontrar a María Mercedes R.S, de 52 años, desaparecida desde el 14 de abril en El Tanque, Tenerife.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, María Mercedes mide 1,60 metros, es de complexión delgada, pelo castaño y rizado y los ojos marrones.
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Fuente: sosdesaparecidos
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Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del hombre desaparecido.