El CD Tenerife, a ganar hoy al Arenas de Getxo para espantar fantasmas

El CD Tenerife quiere acabar esta tarde, a partir de las 17.30 horas (TVAC) con la racha de empates en la que se haya inmerso tras igualar seis de los últimos siete partidos, con la visita del Arenas de Getxo. El cuadro vasco se mueve por la zona templada de la clasificación del grupo primero de Primera Federación, y agota sus opciones de jugar el play-off de ascenso que lo tiene a cinco puntos de distancia.
Los blanquiazules pueden dar un paso decisivo de cara a sentenciar el ascenso si amarran los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López. El Celta Fortuna se ha colocado a seis puntos de los blanquiazules, tras su triunfo de ayer ante el Cacereño por lo que la victoria local se antoja obligada para espantar posibles fantasmas.
Álvaro Cervera cuenta con cinco bajas para el choque de hoy: Marc Mateu, Javi Pérez, Alassan, Nacho Gil y Aitor Sanz, que está sancionado tras la expulsión la jornada pasada frente al Mérida. El futbolista madileño se perderá tres partidos de máxima trascendencia para el representativo: Arenas de Getxo, Ponferradina y Barakaldo. La nota positiva es Juanjo Sánchez restablecido de una sobrecarga muscular.
El once inicial podría estar compuesto por: Dani Martín, César Álvarez, José León, Landázuri, David Rodríguez, Fabricio, Juanjo Sánchez, Dani Fernández, Noel López Jesús De Miguel y Enric Gallego.
El rival
El Arenas de Getxo ha logrado doce puntos en los dieciseis que ha jugado lejos de su estadio. Tres victorias (Ponferradina, Osasuna B, Arenteiro) tres empates (Avilés Industrial, Athletic B, Lugo) y diez derrotas (Barakaldo, Celta Fortuna, Mérida, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Zamora, Cacereño, Guadalajara y Unionistas).
El encuentro estará dirigido por el colegiado Gonzalo González Páez, que cumple su tercera temporada en la categoría.