Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife: “Dependemos de nosotros y eso es una ventaja, pero esa ventaja a veces parece que no la tenemos en cuenta”

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, dejó esta mañana una reflexión que va más allá de la clasificación y de la aritmética de puntos. En un momento clave de la temporada, con el conjunto blanquiazul liderando con firmeza el Grupo 1 de Primera RFEF, el dirigente quiso poner el foco en un aspecto que considera fundamental: la mentalidad.
“Dependemos de nosotros y eso es una ventaja”, insistió Miñambres en varias ocasiones en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López, subrayando una idea que, a su juicio, no siempre se interioriza dentro del entorno del equipo. Y es que, pese a la cómoda renta de nueve puntos sobre su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, el presidente percibe cierta tendencia a mirar demasiado hacia atrás en la tabla.
El mensaje es claro: observar a los rivales es natural, pero no debe convertirse en una distracción. “Ellos tienen que hacer muchos puntos y nosotros dependemos de lo que hagamos”, explicó, reforzando la idea de que el destino del Tenerife está, en gran medida, en sus propias manos.
Esta reflexión llega en un contexto en el que el equipo ha mostrado una ligera irregularidad en la segunda vuelta, menos brillante que la primera. Aun así, los números siguen respaldando la trayectoria de los tinerfeños, que continúan en lo más alto gracias al colchón construido meses atrás. “Incluso en esta dinámica menos buena, seguiríamos siendo terceros en una clasificación global”, apuntó Miñambres, relativizando cualquier atisbo de preocupación.
Más que una advertencia, sus palabras suenan a recordatorio: la ventaja competitiva no solo se mide en puntos, sino también en confianza. Saber que todo depende de uno mismo debería ser un impulso, no una carga.
En definitiva, el presidente del Tenerife pone el acento en la gestión emocional del liderato. Porque en una categoría tan exigente como la Primera RFEF, mantener la perspectiva puede ser tan decisivo como sumar victorias. Y en ese equilibrio entre mirar al frente y no perder de vista el retrovisor, el Tenerife se juega mucho más que una posición en la tabla.