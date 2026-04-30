El CD Tenerife responde a la reventa ilegal de entradas: “Cedan el abono si no van, no queremos asientos vacíos”

La fiebre por el CD Tenerife ha alcanzado niveles sin precedentes ante la posibilidad real de certificar el ascenso este viernes, 1 de mayo. Con el cartel de “no hay billetes” colgado desde el pasado domingo, el entorno del Estadio Heliodoro Rodríguez López se ha convertido en un hervidero de emociones, pero también de oportunismo. La desesperación por conseguir entradas para el CD Tenerife -Barakaldo CF ha disparado un mercado de reventa ilegal de entradas que ha llegado a triplicar el valor original, activando todas las alarmas en el club blanquiazul.
El peligro de la reventa de entradas
Apenas unas horas después de agotarse las localidades en las taquillas oficiales, los portales de compraventa y redes sociales se inundaron de ofertas sospechosas. Bajo fórmulas clásicas como “vendo bolígrafo y cedo entrada”, usuarios anónimos están pidiendo desde 50 hasta 150 euros por un asiento. Uno de los anuncios detectados en las últimas horas es tajante: “Cedo 2 entradas juntas, 75 euros cada una, zona tribuna alta; entrarían conmigo, interesados avisar por aquí”.
Esta práctica, además de ser ilegal, supone un riesgo para el aficionado, ya que el club ha intensificado los controles de acceso para este encuentro. La directiva blanquiazul recuerda que la entrada es un documento que debe adquirirse por canales oficiales para garantizar la seguridad y el derecho al asiento.
¿Cómo conseguir las últimas entradas?
Ante la masiva respuesta de la afición y para evitar que el estadio presente huecos en una cita histórica, el CD Tenerife ha implementado una medida excepcional. El objetivo es claro: lograr la mejor atmósfera posible en las gradas y que ningún asiento quede sin ocupar por falta de uso.
Para ello, se ha habilitado un sistema de liberación de abonos. Aquellos abonados que, por cualquier motivo, no puedan asistir al duelo contra el Barakaldo CF, tienen la posibilidad de poner su asiento a disposición del club. El procedimiento es sencillo pero tiene una fecha límite estricta:
- Vía de contacto: Enviar un correo a
ca@clubdeportivotenerife.es.
- Requisitos: Indicar el número de abono y adjuntar una imagen del DNI del titular.
- Fecha límite: El plazo para notificar la ausencia termina este jueves 30 de abril a las 15:00 horas.
Las localidades que resulten liberadas se pondrán a la venta de forma exclusiva online a través de la plataforma oficial del club. La cita para los rezagados será este viernes, 1 de mayo, a partir de las 10:00 horas. Se espera que estas entradas vuelen en cuestión de minutos.
“No queremos ver asientos vacíos”
El mensaje que emana desde el CD Tenerife: “Si no van a ir, cedan el abono”. La entidad tinerfeña quiere que el Barakaldo CF sienta la presión de un Heliodoro rugiendo desde el calentamiento. En un partido donde el ascenso a Segunda División está en juego, cada garganta cuenta.
La policía local y los servicios de seguridad ya han diseñado un plan especial para gestionar las aglomeraciones y vigilar de cerca los focos de reventa física en los alrededores del recinto de la capital.
Recomendaciones para evitar estafas en el ascenso
Si todavía estás buscando entradas Tenerife Barakaldo, sigue estos consejos para no ser víctima de un fraude:
- Evita pagos por adelantado: En plataformas de segunda mano, los estafadores suelen desaparecer tras recibir un Bizum o transferencia.
- Desconfía de precios excesivos: Pagar 150 euros no garantiza que la entrada sea válida o que no haya sido duplicada.
- Espera al viernes a las 10:00: La vía oficial del club es la única que garantiza el acceso legal al Heliodoro.
- Consulta las redes oficiales: El CD Tenerife informará en tiempo real sobre la disponibilidad de las entradas liberadas.
El sueño del ascenso está a solo 90 minutos y la isla de Tenerife se prepara para una fiesta que nadie se quiere perder. La batalla ahora no solo está en el césped, sino también en las plataformas digitales para conseguir ese último pase al templo blanquiazul.