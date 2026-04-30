Enric Gallego, delantero del CD Tenerife: “Culminar el ascenso con una victoria ante nuestra gente sería lo más especial”

Completar una temporada sobresaliente con el gol del ascenso es el sueño de Enric Gallego (2 de septiembre de 1986 Barcelona), el pichichi esta temporada del CD Tenerife. El veterano delantero blanquiazul vive un momento dulce en su carrera, pero quiere más. Más allá de los goles, el punta catalán destaca por su carácter competitivo, su ética de trabajo y su capacidad para influir en el juego colectivo, siendo un delantero que aporta mucho más que cifras anotadoras.
-¿Cómo están viviendo esta semana, que está siendo muy especial, dentro del vestuario?
“Bueno, a ver, sabemos que sí, que puede ser una semana especial. Pero al final nosotros somos profesionales y sabemos que tenemos que estar centrados en intentar que sea una semana lo más normal y corriente posible, como cualquier otra. Trabajamos de la misma manera en los entrenamientos con el objetivo de llegar al viernes, hacer un buen partido y sumar los tres puntos, que es lo que queremos. Si se consigue el objetivo, ya habrá tiempo de celebrar, pero primero hay que hacer las cosas muy bien”.
–¿Se logra aislar uno del todo o resulta complicado con todo el ambiente que hay fuera?
“Uno intenta siempre mantenerse al margen, pero a veces es inevitable. Aun así, se intenta y muchas veces lo logras; te aíslas y te centras exclusivamente en lo que tienes que hacer”.
–Incluso paseando por la calle o con la familia le parará la gente para decirle cosas.
“Sí, bueno, así llevamos todo el año (risas). Pero bien, al final es lógico que la gente tenga esas ganas de cumplir el objetivo; son las ganas de toda la Isla”.
–¿Qué daría Enric Gallego por marcar el gol del ascenso?
“Hombre, eso es algo que a cualquiera le gustaría y con lo que todos soñamos. Pero más allá de eso, lo bonito es ascender. Si puede ser con un gol de uno mismo, pues mucho mejor, pero el año es largo y creo que todos hemos aportado de una manera u otra. Hay que estar satisfechos con el trabajo general. Sería muy bonito, pero no soy una persona que se obsesione con eso. Intento esforzarme al máximo y, como siempre digo, cuando te esfuerzas al máximo siempre tienes recompensa. Estoy centrado en lo que me toca y lo que tenga que venir, bienvenido sea”.
–Toca analizar al rival, un Barakaldo que ya venció al Tenerife en la ida en Lasesarre. ¿Hay ganas de revancha por ser el Barakaldo el único equipo que les ganó fuera de casa?
“Está claro. Ellos son un equipo que hace las cosas muy bien, son muy físicos. Nosotros tenemos que saber cómo jugar ese partido para llevarlos al límite y aprovechar nuestras armas”.
–El factor cancha será un armas para ustedes. ¿Al Barakaldo se le hará grande el Rodríguez López con el ambiente que les espera?
“El estadio estará lleno, por lo que me han dicho ya no quedan entradas. Esperamos que todo ese ambiente sume para que todos juntos logremos la victoria. Si ascendemos en casa mucho mejor, porque la afición se lo merece. Lo que realmente queremos es ascender, pero hacerlo aquí sería especial”.
–El equipo llega con bajas, sobre todo en defensa, y con mucho cansancio tras una temporada tan larga. ¿Cómo afecta esto al grupo?
“Es lo que toca. Hay gente fuera por lesión o molestias, pero el míster siempre tiene recursos para todo. Estoy seguro de que ya le ha dado vueltas a la cabeza para sacar el equipo más competitivo posible y llegar a donde queremos llegar”.
–Tras lo que pasó en aquella eliminatoria contra el Girona, ¿sientes que la historia le debe una al Tenerife en casa?
“Espero que sí, ojalá sea así. Estoy convencido de que nos debe una y espero que sea esta semana”.
–También tendrán que estar pendientes de lo que haga el Celta B, aunque dependen de ustedes mismos.
“Nosotros estamos centrados en lo nuestro. Dependemos de nosotros mismos y no hay que mirar a ningún otro lado. Si ellos no ganan su partido ya estaríamos ascendidos matemáticamente antes de jugar, pero nuestra mentalidad es salir a comerse el campo y sumar los tres puntos. Culminar el ascenso con una victoria ante nuestra gente sería lo más especial y lo más importante”.