El antiguo colegio que será el nuevo refugio para gatos callejeros de Santa Cruz de Tenerife

El edificio que albergó en su día un colegio en la calle Abenhama, en el barrio de Ofra de Santa Cruz de Tenerife, podría convertirse en refugio para gatos callejeros. El Ayuntamiento capitalino estudia reutilizar esta infraestructura, hoy en desuso, para transformarla en albergue felino, donde puedan recibir atención y cuidado los gatos de las colonias de la zona.
El concejal de Servicios Públicos y Bienestar Animal, Carlos Tarife, ha anunciado que, a través del contrato con Gesplan para la gestión y control de colonias felinas en el municipio, se está valorando la creación de dos refugios para gatos, uno en el Suroeste, donde “aún no se ha decidido la parcela donde se construirá”; y otro en la zona de Las Delicias, en Ofra, “en donde existe un colegio abandonado que podría ser idóneo para ubicar un nuevo albergue que dé apoyo al de Valle Colino“.
Tarife avanzó que “estamos estudiando esta ubicación en Ofra, donde la puesta en marcha sería más rápida al tener ya la infraestructura. La idea es acondicionarlo para acoger y atender gatos callejeros, abriendo además la posibilidad de que puedan ser adoptados”.
El edil detalló que otras actuaciones en el presupuesto de 2026 pasan por impulsar, junto al Cabildo, la apertura este año de la primera playa para perros, en Las Gaviotas; además de continuar con la campaña de captura de cotorras de Kramer, por 55.000 euros, o la de animales exóticos, por 25.000 euros.
Otros 300.000 euros serán para el convenio con Valle Colino para la gestión de colonias felinas y, también, se destinarán casi 80.000 euros a palomares ecológicos y al estudio de la población de estas aves, para ver “si hay que seguir con acciones de control que eviten su proliferación, lo que ahora se hace con jaulas y un halcón”.