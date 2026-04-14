11 años de cárcel para dos miembros de una empresa de ‘desokupación’ en Tenerife: intentaron asesinar a un hombre

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de 11 años de prisión para dos hombres por un delito de asesinato en grado de tentativa ocurrido en la localidad de Chayofa, en el municipio de Arona.
La Sala ha desestimado los recursos de apelación presentados por los procesados, ratificando así el fallo inicial de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos se remontan a la tarde-noche del 14 de febrero de 2023. Según los hechos probados, los acusados actuaron de común acuerdo para atacar por sorpresa a la víctima cuando esta salía de una vivienda ocupada.
El agredido fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente de hierro, continuando la agresión una vez se encontraba en el suelo e indefenso.
Móvil de la agresión y “desokupación violenta”
La sentencia señala que el conflicto se originó por la gestión de inmuebles ocupados. Según los informes de la Guardia Civil, los acusados estaban relacionados con actividades de “okupación y desokupación violenta”. La víctima residía en la vivienda de Chayofa abonando un pago de 300 euros mensuales y se negaba a abandonar el inmueble pese a las presiones previas de los ahora condenados.
El fallo judicial destaca que el ataque fue ejecutado con alevosía, al tratarse de una acción coordinada y sorpresiva que anuló cualquier posibilidad de defensa del afectado. Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad, generando un riesgo vital que requirió varias intervenciones quirúrgicas y dejó secuelas físicas y psíquicas relevantes.
Penas y responsabilidades civiles
Además de los 11 años de cárcel para cada uno, la Sala ratifica la inhabilitación absoluta, libertad vigilada y la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima. En concepto de responsabilidad civil, los agresores deberán abonar una indemnización de 250.000 euros al perjudicado principal y 1.000 euros a su hija, quien también fue golpeada al intentar detener el ataque.
El tribunal ha rechazado las alegaciones de vulneración de la presunción de inocencia, considerando que existe prueba testifical, pericial y documental suficiente. Asimismo, se ha ordenado la deducción de testimonio para investigar si alguno de los testigos incurrió en falso testimonio durante el proceso.
La resolución confirma que el ataque mantuvo un claro ánimo homicida, dadas las zonas vitales hacia las que se dirigieron los golpes y la contundencia del instrumento utilizado.