La Villa de La Orotava se prepara para una de sus citas comerciales más esperadas del año. Bajo el lema “Mamá, eres la reina de corazones”, la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava, liderada por Deisy Ramos, ha diseñado una estrategia que fusiona el apoyo al tejido empresarial local con el entretenimiento de primer nivel. La gran novedad para este Día de la Madre La Orotava es el sorteo de bonos de viaje entre todos aquellos que elijan el comercio de proximidad para sus regalos.
Cómo participar en el sorteo del Día de la Madre La Orotava
La mecánica para optar a los premios es sencilla pero efectiva para fomentar el consumo. Los ciudadanos que realicen sus compras en los establecimientos del municipio entre el 20 y el 30 de abril recibirán un cupón (flyer) por cada transacción. Este documento deberá ser depositado en la urna oficial ubicada en la Oficina Municipal de Turismo (calle Carrera Escultor Estévez).
Quienes no puedan acercarse antes, tendrán una última oportunidad el propio sábado 2 de mayo, hasta las 13:00 horas, en la Plaza Franchy Alfaro, lugar donde se desarrollará el evento principal y se procederá al esperado sorteo final. Esta iniciativa busca que el gasto del Día de la Madre La Orotava se quede en casa, apoyando a las pymes locales.
VIII Festival de Magia: Un cartel de lujo internacional
El plato fuerte de la jornada será el VIII Festival de Magia, un evento ya consolidado que este año eleva su apuesta técnica y artística. El sábado 2 de mayo, de 11:00 a 13:30 horas, la plaza se convertirá en el epicentro del ilusionismo en Tenerife.
Entre los artistas confirmados destacan:
- Javi Rufo: El prestigioso mago galardonado con el premio mundial de magia, conocido por su capacidad para asombrar a los públicos más exigentes.
- Mago José “Chichi”: El carismático ilusionista que recientemente alcanzó las semifinales de Got Talent 2026, trayendo su frescura televisiva a la Villa.
- Malcom: Un veterano del festival que garantiza el asombro de los más pequeños.
La conducción del evento estará a cargo de Edgard Caro, conocido en redes sociales y medios como Sensillocons, cuyo estilo humorístico y capacidad de comunicación mediática prometen una mañana de risas y sorpresas para todas las edades.
Dinamización económica y ocio familiar
Para el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, esta campaña representa “una oportunidad para celebrar una fecha tan especial al tiempo que se fomenta la actividad económica”. Por su parte, la edil Deisy Ramos subraya que el objetivo es ofrecer alternativas de ocio de alta calidad que atraigan tanto a residentes como a visitantes de otros puntos de la isla.
La organización, que corre a cargo de Barco de Papel Canarias y 10 de Corazones, ha diseñado un espectáculo participativo donde la ilusión será la gran protagonista. En definitiva, el Día de la Madre La Orotava no solo será una fecha para el detalle familiar, sino una jornada festiva que posiciona al municipio como referente del comercio y la cultura en el norte de Tenerife.