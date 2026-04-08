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Turistas fingen robos y asaltos violentos en Canarias para estafar a sus seguros

En numerosos casos, los turistas contrataban en su país de origen pólizas que les brindan cobertura ante posibles robos
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Morro Jable, Fuerteventura. DA
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La Guardia Civil de La Comandancia de Las Palmas, ha  esclarecido varios casos en los que distintos ciudadanos habrían simulado ser  víctimas de delitos como robos con violencia o intimidación, hurtos, daños  materiales y sustracción de vehículos a motor. 

Los agentes, tras recibir las denuncias e iniciar las correspondientes  averiguaciones, desarrollaron una exhaustiva labor de investigación apoyada  en declaraciones testificales, revisión de imágenes de cámaras de seguridad  y rastreo del uso de dispositivos móviles. Gracias a estas actuaciones, se pudo  constatar la existencia de contradicciones evidentes entre los hechos relatados  por los denunciantes y la realidad de lo ocurrido. 

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Las pesquisas determinaron que los supuestos perjudicados habrían  presentado denuncias falsas con el propósito de obtener una compensación  económica de sus compañías aseguradoras, ya fuera para recuperar objetos  extraviados, percibir indemnizaciones por falsos robos, costear daños en sus  vehículos o, en algunos casos, eludir responsabilidades civiles derivadas de  accidentes de tráfico. 

Entre los episodios más destacados figura el de un varón que aseguró haber  sido asaltado durante la madrugada por dos individuos que le sustrajeron  varias pertenencias, entre ellas un teléfono móvil de alta gama. El suceso fue  inicialmente investigado como un delito de robo con violencia e intimidación.  Sin embargo, las posteriores indagaciones revelaron que el denunciante había  extraviado el dispositivo en un conocido local de ocio y, al disponer de un seguro que cubría la reposición en caso de robo, decidió interponer una  denuncia falsa para beneficiarse de la cobertura .

Otro denunciante informó haber sido víctima de la sustracción de su vehículo  durante la madrugada. Sin embargo, los hechos presentados mostraban  notables contradicciones evidentes, constatando a través del análisis de  diversas grabaciones de cámaras de seguridad, como el vehículo se halló  siniestrado, tras haber ocasionado daños en el mobiliario urbano de la  localidad de Morro Jable. Las imágenes obtenidas permitieron verificar que el  propio denunciante descendió del vehículo acompañado de otros ocupantes y  lo abandonó de forma deliberada en el lugar del incidente. 

Otro de los casos llamativos, es el elevado volumen de turistas que pernoctan  en el término municipal de Pájara, distribuidos entre los distintos  establecimientos hoteleros, incrementa la posibilidad de que se produzcan  delitos contra el patrimonio. En numerosos casos, los visitantes contrataban en su país de origen pólizas que les brindan cobertura ante posibles robos o  hurtos durante su estancia vacacional. 

En uno de estos episodios, un turista aseguró haber sido víctima en dos  ocasiones distintas de la sustracción de una importante suma de dinero dentro  del propio hotel. No obstante, las diligencias practicadas permitieron  determinar que el denunciante había faltado a la verdad, nunca perdió la tarjeta  de acceso a su habitación ni se le emitió duplicado alguno. Las investigaciones  confirmaron, además, que no se apreciaban signos de forzamiento en puertas  o ventanas, y que los registros de apertura de la caja fuerte no coincidían con  los intervalos horarios en los que supuestamente se perpetraron los hechos. 

El artículo 456 del Código Penal, castiga a quien «con conocimiento de su  falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputare a alguna persona  hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal». Se debe tener en  cuenta que es constitutivo de delito, la simulación de delito que conlleva una  pena de multa de 6 a 12 meses, los falso testimonio que pueden recibir de 6  meses a 2 años de prisión y multa de 3 a 6 meses. 

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