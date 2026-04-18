Ya es oficial: estos son los días de asuntos propios a los que tienes derecho en 2026

Gestionar el tiempo personal es, a menudo, tan importante como la jornada laboral. Sin embargo, existe una confusión generalizada sobre una de las figuras más demandadas en las oficinas y fábricas de España: los días de asuntos propios. A diferencia de las vacaciones, este permiso suele generar dudas sobre su remuneración, su preaviso y, sobre todo, su origen legal.
¿Qué son los días de asuntos propios y dónde se regulan?
Los días de asuntos propios son permisos que permiten al empleado ausentarse de su puesto por motivos personales que no requieren una justificación documental exhaustiva (a diferencia de una baja médica o un permiso por matrimonio).
Un error común es buscar esta cifra en el Estatuto de los Trabajadores. Lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores no reconoce explícitamente los días de asuntos propios. El artículo 37 del ET regula permisos por fuerza mayor o hitos familiares, pero los “asuntos propios” dependen exclusivamente de tres pilares:
- El Convenio Colectivo del sector.
- El contrato individual firmado con la empresa.
- Las políticas internas de beneficios y conciliación.
El caso de los funcionarios: 7 días en 2026
Para quienes trabajan en la Administración Pública, la situación es distinta. El Estatuto Básico del Empleado Público (EPEB) sí garantiza este derecho. Para este año 2026, los funcionarios cuentan con una novedad: tendrán 7 días de asuntos propios (frente a los 6 habituales). Esto se debe al llamado “moscoso extra”, una compensación que se activa cuando festivos nacionales —como el próximo 15 de agosto— caen en sábado.
Los días de asuntos propios en la empresa privada
Si trabajas en el sector privado, tu “biblia” para saber cuántos días te corresponden es tu convenio. Veamos algunos ejemplos por sectores:
- Banca y Seguros: Suelen disfrutar de entre 2 y 5 días anuales, normalmente retribuidos.
- Sector del Metal: Convenios como los de Madrid o Alicante ya recogen entre 8 horas y 2 días de libre disposición.
- Hostelería y Comercio: Es el sector más variable; algunos convenios ofrecen 1 o 2 días, pero no siempre son remunerados.
¿Se cobran estos días libres?
Esta es la pregunta del millón. En la Administración Pública son siempre remunerados. En la empresa privada, la respuesta es: depende de lo pactado. Si tu convenio o contrato dice que son “licencias retribuidas”, cobrarás tu jornada completa. Si no se especifica, la empresa podría concederlos pero descontarlos del salario o pedir que se recuperen las horas.
Guía para solicitar tus días este 2026
Para que tu solicitud de días de asuntos propios no sea rechazada por errores de forma, sigue este protocolo estándar:
- Revisa el preaviso: Lo habitual es solicitarlo con una antelación de entre 24 y 72 horas. Algunos sectores con alta carga de trabajo pueden exigir hasta una semana.
- Solicitud por escrito: Utiliza siempre el correo electrónico o la herramienta de gestión de RR.HH. para que quede constancia de la fecha y la duración.
- No son acumulables: Salvo pacto muy específico, los días de asuntos propios se pierden si no se disfrutan antes del 31 de diciembre. No se pueden “vender” ni sumar a las vacaciones del año siguiente.
¿Me pueden denegar el permiso?
Sí, la empresa puede denegar el disfrute por razones organizativas justificadas. Esto ocurre habitualmente cuando coincide con picos de producción, inventarios o cuando demasiados compañeros han solicitado la misma fecha. Si crees que la denegación es arbitraria, siempre puedes acudir a la vía de reclamación interna o consultar con tus representantes legales.
En conclusión, los días de asuntos propios son una herramienta vital para la conciliación. En un 2026 donde la flexibilidad laboral es más valorada que nunca, conocer tu convenio es la mejor forma de asegurar que ejerces tus derechos sin conflictos con la dirección.