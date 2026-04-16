2 meses de la desaparición de Airam en La Palma: los buzos volverán a buscar en el mar

Hoy, 16 de abril, se cumplen dos meses desde la desaparición de Airam Concepción Afonso, el joven de 20 años al que se le perdió el rastro el pasado 16 de febrero en Santa Cruz de La Palma durante la celebración de Los Indianos.
A pesar del tiempo transcurrido y de los constantes esfuerzos de los equipos de seguridad, el paradero del vecino de El Paso sigue siendo un enigma.
Pistas descartadas y búsqueda marítima
Durante los últimos 60 días, los operativos de emergencia han recibido numerosos avisos sobre posibles avistamientos o pistas relacionadas con el joven. Sin embargo, según ha informado TV Canaria, todos estos indicios han sido finalmente descartados tras las comprobaciones pertinentes.
El medio también ha indicado que, en estos momentos, el foco de la búsqueda se mantiene en el litoral. Se espera que, en cuanto mejore el estado del mar, los buzos regresen a la zona de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja, para realizar nuevas inspecciones submarinas en profundidad.
Los últimos hallazgos relacionados con Airam
La zona de Los Cancajos ha sido prioritaria en la investigación desde que se perdió la señal del teléfono móvil del joven en el entorno de Risco Alto.
En este punto se localizaron previamente su mochila y, posteriormente, un pantalón vaquero en el mar que coincidía con la vestimenta que portaba el día de su desaparición. Sin embargo, hasta la fecha, no se han hallado indicios biológicos que confirmen un desenlace concreto.
Hipótesis del colapso sensorial
Airam, que tiene trastorno del espectro autista (TEA) y altas capacidades, podría encontrarse, según los expertos y la propia familia, en un estado de “colapso sensorial”. Esta teoría sostiene que el ruido y la aglomeración de la fiesta, sumados a la reactivación de un episodio traumático vivido meses atrás en Polonia, podrían haber provocado que el joven buscara refugio u ocultamiento en zonas agrestes de la isla.
Su familia ha destacado en diversas ocasiones su “enorme capacidad de resistencia” y ha solicitado a la ciudadanía que, en caso de un posible avistamiento, no se le llame por su nombre ni se le aborde de forma brusca, ante el riesgo de que el ruido lo asuste y le impulse a huir de nuevo.
Colaboración ciudadana
A lo largo de estos dos meses, la búsqueda se ha extendido también por tierra a puntos como la Cueva de Carías, el Refugio de El Pilar y la zona de La Encarnación, donde se llegaron a localizar mensajes escritos en el suelo con una caligrafía compatible con la del joven.
La familia y las autoridades mantienen la petición de colaboración ciudadana. Cualquier dato relevante puede ser comunicado a través del Cecopin (922 43 76 50) o el teléfono de emergencias 112.