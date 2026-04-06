El CD Tenerife renueva a Alassan: “Quien defiende este escudo con honor jamás se quedará solo”

El fútbol ha vuelto a demostrar que los valores están por encima de los resultados. Tras el amargo sabor de boca que dejó la grave lesión del canterano este pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López, la entidad blanquiazul ha reaccionado con un gesto de señorío: El CD Tenerife renueva a Alassan por una temporada adicional, asegurando su futuro en el momento más crítico de su corta carrera profesional.
La noticia se ha gestado de forma directa y personal. El joven futbolista tinerfeño, que terminaba contrato al finalizar la presente campaña, recibió esta mañana la llamada de Rayco García, máximo accionista de la entidad, para confirmarle que el club no le daría la espalda tras su infortunio ante el CP Cacereño.
El mensaje de Rayco García: Compromiso con el canterano
La renovación de Alassan con el CD Tenerife se ha sellado bajo una premisa que ya resuena con fuerza en el entorno del club: “Todo aquel jugador que sufra una lesión defendiendo el escudo blanquiazul con honorabilidad y coraje jamás se quedará solo”. Con estas palabras, el máximo accionista comunicó al jugador que su contrato se extendería un año más, garantizándole la tranquilidad necesaria para afrontar su larga recuperación.
Alassan, que se ha ganado el cariño de la grada por su entrega y verticalidad, se encontraba en una situación de incertidumbre contractual que el club ha querido zanjar de raíz. El objetivo es que el jugador encare su proceso de rehabilitación sabiendo que el CD Tenerife cuenta con él para el proyecto del próximo curso.
Quirófano y horizonte de recuperación
El joven extremo pasará por el quirófano esta misma tarde para ser intervenido de la grave lesión sufrida en su rodilla. Se estima que el tiempo de baja será de entre seis y ocho meses, lo que supone un adiós prematuro a la actual temporada. No obstante, el “fichaje” moral que supone esta renovación es la mejor medicina antes de entrar en la sala de operaciones.
Desde el club se ha querido transmitir todo el ánimo al futbolista, subrayando que “lo hará sabiendo que el equipo de su vida está a su lado”. Esta acción ha sido recibida con aplausos unánimes por la afición tinerfeñista, que ve en este movimiento una apuesta real por cuidar el patrimonio humano de la cantera.
El Heliodoro, unánime con Alassan
Las muestras de apoyo no han cesado desde el sábado. La renovación de Alassan con el CD Tenerife es la respuesta institucional a un sentimiento compartido por los seguidores: el respeto por quienes lo dan todo en el verde. El canterano, que afrontaba este año como el de su consolidación en la primera plantilla, tendrá ahora el tiempo y el respaldo necesario para volver a vestir la blanquiazul con la misma fuerza de siempre.