El PSOE le reclama al Cabildo el paso peatonal seguro en la TF-21

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, denuncia que el Cabildo de Tenerife no ha realizado ningún estudio para garantizar un paso peatonal seguro en la TF-21 entre la Cuesta de la Villa, en Santa Úrsula, y la urbanización Las Cuevas, en La Orotava, pese a que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisión plenaria en marzo de 2025.
La propuesta fue impulsada previamente por el Ayuntamiento villero, donde también fue aprobada de manera unánime el 25 de febrero de 2025 a iniciativa del Grupo Socialista, instando al Cabildo a analizar la viabilidad de una solución que mejorara la seguridad en este tramo de la carretera.
En concreto, la iniciativa de los socialistas consistía en instalar una pasarela colgante en la TF-21, entre Las Cuevas y el mirador de Humboldt. Según la explicación dada en ese momento por el concejal José Manuel López González, esta vía no tiene arcén y representa un verdadero peligro para los peatones. Asimismo, recordó que en otros puntos de la Isla como Masca, en Buenavista del Norte, o Icod el Alto, en Los Realejos, tienen instalaciones de este tipo.
Sin embargo, la respuesta oficial remitida al Grupo Socialista por el propio Cabildo, fechada en abril de este año, confirma que no consta ningún informe, estudio ni análisis técnico, económico o medioambiental sobre esta actuación. “Más de un año después de un acuerdo unánime, el Cabildo no ha hecho absolutamente nada para avanzar en una solución que es clave para la seguridad de los vecinos”, critica Tamara Raya.
Raya recuerda que este tramo de la TF-21 carece de condiciones adecuadas para el tránsito peatonal y eso supone un riesgo evidente: “estamos hablando de una carretera sin arcén en muchos puntos, donde los peatones se juegan la vida cada día”.
Una necesidad real
En la misma línea se expresa la portavoz socialista en el Consistorio villero, María Jesús Alonso, quien subraya que se trata de una demanda clara del municipio: “esta propuesta nace de una necesidad real de los vecinos y vecinas de La Orotava, que llevan tiempo reclamando una solución para poder transitar con seguridad por esta zona”.
Alonso remarca que la Corporación municipal cumplió con su parte al aprobar la iniciativa y trasladarla al Cabildo, y considera “inaceptable que después de un acuerdo unánime y de más de un año, no exista ni un solo estudio sobre la mesa”.
Además, insiste en que no se trata de una actuación inmediata, sino de un primer paso imprescindible: “No estamos pidiendo que se ejecute la obra mañana, estamos pidiendo algo tan básico como que se analicen las alternativas para garantizar la seguridad, y ni siquiera eso se ha hecho”.
Para el PSOE de Tenerife, este caso refleja “un patrón de inacción” por parte del Cabildo incluso ante acuerdos adoptados por unanimidad, dejando sin resolver problemas que afectan directamente a la seguridad de la ciudadanía.
Una solución efectiva y con escaso impacto que data de 2003
Según expuso el PSOE, la construcción de esta pasarela colgante es relativamente fácil, tiene un impacto visual mínimo y es efectiva, dado que reforzaría la seguridad en la vía. La propuesta fue contemplada en 2003 pero se rechazó porque llegaba hasta Cuesta de la Villa y requería muchas expropiaciones en la zona.