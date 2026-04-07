No firmes una hipoteca por internet sin saber esto: la estafa que ha costado 19.000 euros a una familia de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo @ de esta Comandancia, especialistas en combatir la ciberseguridad, han instruido diligencias en las que investigan a una mujer y un varón de 47 y 43 años de edad respectivamente, ambos vecinos de Tarragona, como presuntos autores de un delito de estafa a través de internet valorado en casi 19.000 euros.
La investigación se inició tras tener conocimiento a través de la denuncia presentada por los perjudicados, quienes manifestaron a los agentes que, habían contratado una hipoteca a través de internet con una supuesta empresa intermediaria de una entidad financiera, que prestaba sus servicios en un portal web que resultó ser fraudulento. Cuando los perjudicados firmaron el contrato, siguiendo las indicaciones de la supuesta empresa intermediaria, realizaron varias transferencias por diferentes conceptos de casi 19.000 euros.
Modus Operandi: PHISHING WEB, es un tipo de estafa, en la que, a través de métodos de ingeniería social (técnicas de manipulación psicológica utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial, contraseñas o acceso a sistemas), los estafadores, usan una web fraudulenta, que simula ofrecer un servicio legítimo, para captar víctimas, robar datos personales, o sensibles, y/o exigir pagos anticipados por servicios inexistentes.
Durante la investigación se realizaron diversas gestiones de comprobación, tras contactar con la entidad financiera prestataria del contrato, se descubrió que la cuenta destinataria de los citados ingresos, no era titularidad de dicha financiera; así como tampoco formaba parte de su plantilla el supuesto firmante/intermediario.
Conforme a los citados hechos delictivos, los agentes del Equipo @ de Santa Cruz de Tenerife, tras identificar y localizar, con residencia en Tarragona a los acusados, solicitaron al Equipo de Policía Judicial de Salou la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de estafa.
Consejos de la Guardia Civil para evitar estafas a través de internet (Phishing)
- Verifica la URL: Antes de introducir datos, revisa que la dirección web sea la oficial (ej. que no sea “banco-hipotecas.com” en lugar de “banco.es”). Busca la “s” en https y el candado de seguridad.
- Verifica la entidad: Comprueba en la página web del Banco de España si la entidad financiera está registrada.
- No hagas clic en enlaces: Nunca accedas a tu banca online a través de enlaces recibidos por SMS (smishing) o correo electrónico. Entra siempre escribiendo la dirección oficial en el navegador.
- Desconfía de ofertas desproporcionadas: Si una oferta de hipoteca parece demasiado buena para ser verdad (intereses extremadamente bajos, sin requisitos), es probablemente una estafa.
- Cuidado con los pagos anticipados: No realices transferencias para “gestiones”, “tasas” o “apertura” sin tener un contrato firmado y la seguridad de que la entidad es real.
Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales, *Estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico*, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.
Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web https://web.guardiacivil.es/es . No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.