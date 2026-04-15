El tesoro de Leonardo Torriani regresa a La Laguna: ¿Cómo era la ciudad en el siglo XVI?

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna ha sido el escenario de la presentación oficial del facsímil de la Descripción de las Islas Canarias, la obra fundamental del ingeniero renacentista Leonardo Torriani.
Elaborado entre 1588 y 1592 por encargo del rey Felipe II, este manuscrito contiene el primer plano cartográfico conocido de la ciudad, hoy Patrimonio Mundial, y representa uno de los testimonios más valiosos del patrimonio histórico del Archipiélago.
Fidelidad absoluta al original
La reproducción, realizada de forma artesanal por la conservadora y restauradora Katarzyna Zych y coordinada por el historiador Néstor Verona, es una réplica científica exacta del original custodiado en la Universidad de Coímbra. El trabajo ha respetado cada detalle del manuscrito, incluyendo anotaciones marginales y marcas del paso del tiempo, permitiendo así el acceso a un documento cuya fragilidad impide su traslado físico.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este facsímil actúa como “un puente entre siglos” y un gesto de recuperación de la “memoria fundacional” de la ciudad. Por su parte, el subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, João Luís de Jesus Fernandes, celebró la colaboración entre ambas instituciones, subrayando los vínculos culturales que unen a ambas ciudades universitarias.
Un legado científico y artístico
La obra de Torriani ofrece la primera mirada sistemática sobre la realidad geográfica y social de Canarias en el siglo XVI. El manuscrito incluye más de 60 ilustraciones que abarcan desde mapas insulares y planos de villas hasta escenas etnográficas y elementos de arquitectura militar.
El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, resaltó que este proyecto funcionará como una herramienta de investigación y educación. El edil anunció además que se trabaja para que el facsímil pueda viajar en el futuro a otras ciudades representadas en los planos, como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, Teguise, Garachico o San Sebastián de La Gomera.
Exposición y jornadas
Tras la presentación institucional, el exconvento de Santo Domingo acoge hoy miércoles las sesiones interpretativas “La Laguna de Leonardo Torriani”, con la participación de especialistas como el antropólogo Pablo Estévez y el coronel Juan Tous Meliá.
El hito central de esta iniciativa tendrá lugar el próximo 15 de mayo, coincidiendo con el 25º aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial, cuando se inaugure la exposición del facsímil en la Casa Anchieta. La muestra permitirá a la ciudadanía contemplar de cerca esta pieza esencial de la identidad lagunera.