Magia, K-pop e hinchables: todos los horarios y actividades del Family Fest en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la oficina del distrito Centro, organiza para este sábado, 18 de abril, la tercera edición del Family Fest. El evento tendrá lugar en el parque Secundino Delgado en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, ofreciendo una programación que combina actividades culturales, educativas y de entretenimiento.
La iniciativa busca la dinamización vecinal mediante el uso del espacio público. Según el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, esta programación “variada y accesible” contribuye a generar actividad en los barrios y a recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro.
Por su parte, la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, destacó que el diseño de la jornada está pensado para que vecinos y vecinas disfruten de un día completo de ocio inclusivo que integra cultura y deporte.
Programación escénica y espectáculos
Las actividades en el escenario principal comenzarán desde la apertura y se dividirán en dos bloques horarios:
Horario de mañana:
- 11:00 horas: Cuentacuentos con Ana Tovar.
- 12:00 horas: Espectáculo de magia con Xerach el Mago.
- 13:00 horas: Show musical y de baile con el tributo a las guerreras K-pop.
Horario de tarde:
- 16:00 horas: Narración familiar con “Las historias de mamá”.
- 17:00 horas: Espectáculo “Alegría”, con animación y efectos especiales.
- 18:30 horas: Concierto de clausura con la actuación de My Band Music.
Talleres y zonas temáticas
De forma paralela a las actuaciones, el parque contará con diversos espacios temáticos que permanecerán abiertos durante las nueve horas del evento.
En el área creativa, se impartirán talleres de expresión artística, globoflexia, pintacaras y pompas gigantes. Para el entretenimiento familiar general, se habilitarán castillos hinchables, una búsqueda del tesoro, photocall y fotomatón.
El Family Fest contará también con una zona tecnológica dedicada a los videojuegos, el baile y la robótica.
Finalmente, el espacio deportivo estará equipado con futbolín, air hockey, mini golf y ping pong LED, con el objetivo de fomentar el ocio saludable y la participación activa de los asistentes de todas las edades.