Granadilla crea la primera Escuela de Apicultura del Sur: una oportunidad de oro para el empleo

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la concejalía de Sector Primario, ha iniciado los trámites para la creación de una Escuela de Apicultura en el municipio, una iniciativa estratégica que supone un avance en el impulso y la profesionalización de este sector en el sur de Tenerife.
El proyecto nace con el objetivo de reforzar el ecosistema apícola local, generar oportunidades reales de empleo y emprendimiento, y trasladar un respaldo firme a los profesionales y a quienes desean iniciarse en esta actividad, según informó ayer el Ayuntamiento.
Además, la Asociación de Criadores de Abeja Negra Canaria (Crianca) colabora activamente en el desarrollo del proyecto, consolidando una alianza entre administración y sector que busca garantizar un futuro “sólido, competitivo y sostenible” para la apicultura en Granadilla, subraya el Consistorio.
“Queremos que el sector sienta que la administración está alineada con sus necesidades y que cuenta con herramientas concretas para crecer. Las abejas son fundamentales para nuestra sociedad y no se les está dando el valor que merecen. Con este proyecto damos un paso firme para revertir esa situación”, afirmó el concejal de Sector Primario, José Sanabria.
La futura escuela estará ubicada en la zona de Las Crucitas, un enclave que ya dispone de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de la actividad. El programa formativo incluirá talleres de nivel inicial y avanzado, cuyos plazos de inscripción y detalles se darán a conocer próximamente a través de la web municipal.
Las instalaciones contarán con colmenas operativas para el aprendizaje directo, así como con una sala de extracción que permitirá a los participantes completar todo el proceso productivo, desde la formación teórica hasta la obtención del producto final. Además de la formación, el proyecto contempla la activación del Banco de Tierras, que facilitará parcelas tanto al alumnado como a la ciudadanía interesada en emprender en el ámbito apícola.