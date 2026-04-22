Todo lo que necesitas saber sobre los Bonos Consumos Archipiélago: fechas, requisitos y cómo comprarlos

El Gobierno de Canarias pone en marcha una nueva edición de los bonos consumo Archipiélago, una iniciativa destinada a incentivar el comercio local que supondrá una inyección de 4,9 millones de euros en la economía de las islas.
Según ha anunciado este martes el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, cerca de 1.500 establecimientos ya han solicitado adherirse a la campaña.
Fecha y hora de salida a la venta
Los ciudadanos podrán adquirir sus bonos a partir del próximo martes, 28 de abril, a las 12:00 horas.
La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial www.bonoconsumoarchipiélago.com, donde también se puede consultar el listado de comercios participantes.
Precios y valor de los bonos
Cada bono tiene un valor facial de 50 euros, pero el consumidor solo tendrá que pagar 25 euros. Los 25 euros restantes son financiados directamente por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Condiciones principales de compra:
- Límite por persona: Cada usuario mayor de edad podrá adquirir un máximo de 4 bonos por isla.
- Gasto máximo: Un desembolso de 100 euros para obtener un valor real de compra de 200 euros.
- Identificación: Los bonos son nominativos y requieren el DNI o NIF en vigor. El nombre del comprador debe coincidir exactamente con el del documento de identidad.
Bonos por islas
La campaña cuenta con una inversión de 3 millones de euros para emitir un total de 97.918 bonos, repartidos de la siguiente manera para favorecer el consumo de proximidad en cada territorio:
- Tenerife: 35.988 bonos
- Gran Canaria: 35.456 bonos
- Lanzarote: 8.195 bonos
- Fuerteventura: 6.629 bonos
- La Palma: 5.245 bonos
- La Gomera: 3.453 bonos
- El Hierro: 2.952 bonos
Cómo y dónde canjearlos
Los bonos solo podrán utilizarse en la isla donde se hayan adquirido y en los establecimientos adheridos, que incluyen sectores como alimentación, moda, calzado, electrónica, deporte, informática y jugueterías, entre otros. Quedan excluidas las grandes superficies y cadenas de distribución alimentaria.
Reglas de uso en tienda:
- Plazo de uso: Los bonos podrán canjearse durante dos meses desde su activación (del 28 de abril al 28 de junio o fin de existencias).
- Formato: Tras la compra, el usuario recibirá un código QR que deberá presentar de forma presencial en el comercio.
- Compatibilidad: Son compatibles con otros descuentos, ofertas o rebajas del establecimiento.
- Límite por comercio: Cada establecimiento tiene un límite inicial de canje de 5.000 euros.
Es importante recordar que los bonos no son reembolsables. Si al finalizar la campaña el usuario no ha canjeado su bono, no se procederá a la devolución del importe abonado.