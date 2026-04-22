Hallan el cadáver de María del Carmen, desaparecida en Tenerife desde noviembre

SOS Desaparecidos ha confirmado hoy miércoles, 22 de abril de 2026, el hallazgo del cadáver de María del Carmen, M. E., de 53 años, quien se encontraba desaparecida en Tenerife desde el 15 de noviembre de 2025.
La mujer había sido vista por última vez en Puerto de la Cruz, en la mencionada fecha. Y tras denunciarse su ausencia injustificada, la asociación activó la correspondiente alerta para localizarla.
Cabe recordar que SOS Desaparecidos activó en enero la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España para difundir la imagen de la desaparecida en la Isla.
De momento, se desconocen las causas del óbito.
DESAPARICIONES EN CANARIAS
La desaparición de María del Carmen se suma a otros casos registrados en Canarias en los últimos meses, una realidad que ha llevado a las asociaciones y a las fuerzas de seguridad a insistir en la importancia de la difusión pública de las alertas como herramienta clave para la localización de personas desaparecidas.
En el Archipiélago, los protocolos de búsqueda se activan desde el momento en que se interpone una denuncia, sin necesidad de esperar 24 horas, especialmente cuando existen factores de vulnerabilidad.
En estos casos, colaboran cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales y organizaciones especializadas como SOS Desaparecidos, que centralizan y difunden la información.
Las autoridades insisten en que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser determinante para avanzar en la investigación y piden máxima difusión del cartel de búsqueda para ampliar el alcance de la alerta.