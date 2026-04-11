Hallan una mochila en un mirador de Canarias que podría aclarar una desaparición de hace un año

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en la isla de Gran Canaria tras el hallazgo de una mochila en el mirador de la Degollada de las Yeguas, según ha informado Televisión Canaria.
El objeto, según las primeras indagaciones, podría estar relacionado con la desaparición de una persona cuya pista se perdió hace más de un año en la Isla.
El hallazgo fortuito de un pastor
El descubrimiento se produjo durante la jornada de ayer, cuando un pastor que se encontraba por la zona divisó el objeto en el entorno del citado mirador. Tras el hallazgo, el hombre dio aviso inmediato a las autoridades competentes para que se hicieran cargo de la situación.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica, quienes acordonaron la zona para realizar una inspección ocular técnico-policial detallada. Los agentes procedieron a la recogida de indicios en el entorno del mirador con el objetivo de tratar de esclarecer las circunstancias del hallazgo y su posible vinculación con el caso abierto.
Sin identificación oficial del propietario
A pesar de la relevancia del objeto encontrado, las autoridades han confirmado que, por el momento, no se ha identificado formalmente al dueño de la mochila. El contenido de la misma y los restos encontrados están siendo analizados en el laboratorio para determinar si pertenecen al ciudadano desaparecido hace más de doce meses.
La investigación continúa bajo secreto y se mantiene a la espera de los resultados que arrojen las pruebas biológicas o materiales que se hayan podido extraer del lugar. El mirador de la Degollada de las Yeguas, un punto de difícil orografía, ha sido objeto de rastreo para descartar la presencia de más elementos que ayuden a la resolución de la investigación.
Por ahora, la Policía no ha facilitado más datos sobre la identidad de la persona desaparecida ni sobre el estado de la mochila hallada, a la espera de que los análisis de la Científica aporten pruebas concluyentes para el caso.