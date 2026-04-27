El Heliodoro será el viernes una caldera a punto de estallar

El Heliodoro será el viernes una caldera a punto de reventar. El recinto blanquiazul registrará la mejor entrada de la temporada para acompañar a los jugadores del CD Tenerife en su retorno a Segunda División. El club anunció ayer que ya no hay más localidades disponibles para la cita ante el Barakaldo (18:00 horas).
Las entradas para el encuentro se agotaron por completo en la tarde de ayer, siendo las infantiles en algunos sectores las últimas en venderse. También quedaban localidades de palco, aunque a precios desorbitados.
La mayoría de los tickets desaparecieron con rapidez, en cuestión de minutos, el sábado, después de que los blanquiazules obtuvieran un punto de oro en su visita a El Toralín. Muchos aficionados ya habían asegurado su asiento con antelación -especialmente en el anillo inferior- ante la expectativa de que el partido del viernes se pueda sellar el ascenso.
Los que vayan, que serán muchísimos (se espera la mejor entrada de la temporada, por encima de los 20.000 aficionados) se entregarán a la causa blanquiazul, ya que todo el mundo quiere celebrar el ascenso primero en el estadio y, después, en el Cabildo.
La mejor entrada de la temporada registrada hasta el momento este curso data del encuentro que el Tenerife jugó contra el Real Madrid Castilla. Los aficionados merengues no quisieron perderse la visita del filial blanco a la Isla, por lo que más de 17.000 espectadores se dieron aquel día cita en el obsoleto recinto deportivo.
Por otra parte, las peñas ya están haciendo su trabajo. La Federación ya está promoviendo algunas iniciativas. Por ejemplo, a través de las redes sociales anima a toda la hinchada a que al partido se acuda con la camiseta blanca del equipo. “Prepara tu primera equipación del CD Tenerife para teñir de blanco el Heliodoro”, comunicó el colectivo de grupos de animación. Además habrá recibimiento y “varias iniciativas más”, añadió la Federación.
Las lesiones asolan la defensa
El CD Tenerife intentará sellar el retorno a Segunda División con un equipo plagado de ausencias. El cuadro blanquiazul acumula notables bajas en el tramo final de temporada y frente a la SD Ponferradina el listado aumentó.
Facundo Agüero se retiró del césped de El Toralín al poco de arrancar la contienda, mientras que César no pudo completar los primeros 45 minutos. Ninguno de los dos podrá medirse el viernes próximo al Barakaldo en el Heliodoro, por lo que a Álvaro Cervera le crecen los enanos en la retaguardia.
La única buena noticia para el míster es que recupera a un jugador de su absoluta confianza: David Rodríguez. El canterano jugará el viernes sí o sí, salvo nuevo contratiempo médico. Ya se perdió el duelo disputado en Ponferrada por acumulación de amarillas, por lo que afronta ‘limpio’ de amonestaciones el tramo definitivo del campeonato. La duda es dónde jugará el tinerfeño. ¿Lo hará en el lateral zurdo, como lo ha hecho durante gran parte del curso, o por contra regresará a su posición original, el lateral diestro? Sea como sea, la participación de David se antoja fundamental, ya que ahora mismo es el único lateral que tiene el equipo.
A las ausencias de Facundo y de César hay que añadir los lesionados de larga duración, como son Marc Mateu, Alassan y Javi Pérez. Este último ya entrena con el grupo con normalidad, pero Cervera aún no lo ve para meterlo en los partidos. También en el tramo final de su recupación de se encuentra Nacho Gil, a quien tanto echa de menos el equipo.
Y falta uno más, el gran capitán. A Aitor Sanz aún le queda un partido más de sanción, tras el injusto castigo que aplicó el Comité de Competición tras su expulsión de Mérida. El centrocampista se podría perder el partido del ascenso, sin duda el más esperado por cualquier jugador de la plantilla.
Con todas estas malas noticias, se hace complicado formar la posible defensa titular. Si David juega en la derecha, Landázuri y Antal podrían actuar en el centro de la zaga, mientras que José León se tendría que adaptar nuevamente al lateral izquierdo. Siendo esto así, Cervera no contaría con ningún recambio defensivo en el banquillo. Tendría que echar mano al filial.