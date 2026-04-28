Pánico en Gran Canaria: un hombre armado con un hacha ataca una ambulancia y siembra el caos

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Canaria han reducido a un varón tras protagonizar un episodio de gran agresividad en una vivienda unifamiliar de Las Palmas de Gran Canaria.
El individuo, que portaba un hacha, se enfrentó a los efectivos policiales y sanitarios en un suceso que comenzó en torno a las 20:30 horas.
La actuación se inició tras la alerta de los servicios de emergencia sobre la presencia de una persona con ideas autolíticas que se encontraba armada. Al personarse en el lugar, el personal sanitario solicitó apoyo policial inmediato ante la peligrosidad que presentaba el sujeto.
Ataque a una ambulancia y atrincheramiento
Según confirman fuentes policiales, el hombre salió del domicilio portando un hacha, herramienta con la que llegó a atacar una ambulancia estacionada en las inmediaciones. El impacto causó daños materiales en una de las ruedas del vehículo sanitario. Tras el ataque, el individuo volvió a entrar en el inmueble para atrincherarse.
Los agentes de la Policía Canaria accedieron al interior de la vivienda con el objetivo de mediar. Durante el proceso, el varón salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones y manteniendo una actitud de resistencia activa, desobedeciendo de forma reiterada las órdenes de los agentes para que depusiera su actitud.
Uso de dispositivos electrónicos de control
Ante el riesgo para la integridad de los intervinientes, los policías utilizaron un dispositivo electrónico de control para intentar inmovilizarlo. Conforme al atestado policial, fueron necesarias dos descargas que no lograron una neutralización inmediata, persistiendo la agresividad del sujeto.
Finalmente, y tras aproximadamente una hora de negociación, los agentes lograron que el hombre depusiera su actitud. Una vez asegurada la zona, el varón fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
La intervención, que requirió refuerzos policiales para garantizar la seguridad en el barrio, se saldó sin daños de gravedad entre los agentes actuantes.
Recursos de ayuda
El Ministerio de Sanidad dispone de la Línea 024 de atención a la conducta suicida, un teléfono gratuito y confidencial. Asimismo, ante cualquier emergencia, se recomienda contactar con el 112.
La Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias ofrece también información preventiva en la web www.stopsuicidioscanarias.com.