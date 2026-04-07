sanidad

Goteras, frío y aluminosis: Intersindical Canaria denuncia deficiencias graves en hospitales de Tenerife

Intersindical Canaria también denuncia los 20 años de espera para la ampliación del centro de Tacoronte
Hospital Universitario de Canarias (HUC), centro del Servicio Canario de la Salud
Hospital Universitario de Canarias. | DA
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Intersindical Canaria denunció ayer en un comunicado las deficiencias que afectan a la sanidad pública en Canarias, tanto en Atención Primaria como en hospitales y centros especializados. Según el sindicato, los problemas se originan desde la construcción de los centros, gestionada por empresas que incumplen plazos, encarecen presupuestos y ejecutan obras de baja calidad.

Entre los ejemplos más recientes, destacan las goteras y recipientes que los usuarios deben sortear en el Hospital del Norte y en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). En este último, se han detectado problemas graves de aluminosis y corrosión en balcones del edificio de hospitalización.

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El sindicato también denuncia los 20 años de espera para la ampliación del centro de Tacoronte o los inviernos con solo 2 grados de temperatura en Vilaflor. En contraste, la sanidad privada-concertada “mejora sus instalaciones dotando sus servicios de amplio confort”.

Aseguran que estas situaciones reflejan una gestión negligente de los gobiernos de CC y PP, aunque también se acusa “en menor medida” al PSOE.

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