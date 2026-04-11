El alcalde de Icod de los Vinos denuncia el “bloqueo político” a la playa de San Marcos

El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, denunció ayer el “bloqueo político” a la recuperación de la playa de San Marcos a través de un vídeo en redes sociales el que mostró documentos y contó “la verdad” sobre la actual situación, cuya responsabilidad achacó íntegramente al exalcalde de CC Francis González, su antecesor en el cargo y actual viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias.
“Hemos trabajado en silencio, cumpliendo cada trámite desde que llegamos al Gobierno municipal pero hemos llegado a un punto en el que ese silencio no es prudencia sino complicidad”, declaró Sierra.
Recordó, mostrando los documentos, que el 22 de febrero de 2023 siendo alcalde González, llegó al Ayuntamiento la resolución de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias en la que se informaba de la aprobación del proyecto de remodelación por parte del Gobierno central y se le requirió que remitiera el acuerdo mediante el cual pusiera a disposición los terrenos municipales y diera conformidad urbanística al proyecto.
Este paso no se dio, el 5 de junio se volvió a requerir, y en agosto de 2023, al llegar al Gobierno, “firmé la conformidad para ceder los terrenos, y di traslado del acuerdo a la citada dirección general”, sostuvo.
Como “tenía garantías” para empezar a ejecutar el proyecto “a la mayor brevedad”, en mayo de 2024 solicitó financiación al Gobierno de España y pidió apoyo a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a su vicepresidente primero, Lope Afonso, y al ministro Ángel Víctor Torres en la reunión mantenida en Madrid para este asunto. La primera nunca lo llamó.
Precisó que en 15 de julio solicitó autorización a la Dirección General de Infraestructura Turística para recabar los informes sectoriales necesarios y la declaración de impacto ambiental para agilizar los trámites.
Catorce días después la consiguió, y según Sierra, “es aquí donde empieza la verdadera ignorancia a Icod de los Vinos” ya que el 26 de noviembre el Ayuntamiento pidió los informes sectoriales a Puertos Canarios, al Consejo Insular de Aguas (Ciatfe) y a la secretaría de Estado de Medio Ambiente. Peticiones que reiteró en junio de 2025. También a Infraestructuras Turísticas que se iniciaran los trámites “y para no perder el tiempo”, requirió el informe de impacto ambiental.
La única administración que emitió el informe fue el Ciatfe ya que Puertos Canarios “sigue sin contestar”, igual que Costas, que tenía cuatro meses para resolver la solicitud “que quedó desatendida y por ende, desestimada por silencio administrativo”, confirmó Sierra.
“Puertos Canarios y la dirección general de Costas tienen un punto en común, dependen de la Consejería de Infraestructuras cuyo viceconsejero es Francis González, también es vicepresidente de Administración de Puertos Canarios, el mismo que no dio conformidad al proyecto ni cedió el suelo”. Por lo tanto, “esto no es burocracia sino un bloqueo por intereses políticos”, añadió Sierra en el vídeo.