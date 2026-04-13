El IGN detecta actividad sísmica en el entorno de Izaña y al oeste de Las Cañadas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado entre el pasado sábado y la madrugada de hoy lunes un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Tenerife en dos puntos diferenciados: en el entorno de Izaña y al oeste de Las Cañadas del Teide.
El sábado 11 de abril se produjo una pequeña serie sísmica de baja magnitud en la zona de Izaña con un total de 16 terremotos detectados de forma automática, de los cuales 11 fueron posteriormente localizados.
Sus magnitudes varían entre 1,0 y 1,9 mbLg y se localizaron entre 3 y 10 kilómetros de profundidad.
Se trata de eventos volcano-tectónicos como los registrados en esta misma zona entre mayo y noviembre de 2025 en un rango de magnitud y profundidad similar, detallan fuentes del IGN.
Actividad sismo-volcánica, según el IGN
Por otro lado, en la madrugada de hoy lunes, entre las 0:10 y las 0:30 horas, se ha registrado actividad sismo-volcánica consistente en dos pulsos de baja frecuencia (conocidos como eventos LP) así como varios eventos sísmicos híbridos de baja magnitud.
Los eventos LP son similares a los de febrero y marzo pasados aunque con menor amplitud y duración que las que aparecieron en aquel momento, puntualizan desde el IGN.
En total, el sistema automático del IGN ha detectado 38 eventos, de los que se han podido localizar tres de forma manual a 12-13 kilómetros de profundidad en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.
EL IGN hace hincapié en que esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de familias como la actividad observada desde febrero y añade que ninguno de estos eventos, ni los híbridos ni los LP, ha sido sentido por la población.
También recalca que este tipo de actividad compuesta por eventos sísmicos híbridos acompañados de señales de largo periodo (eventos LP) no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo (semanas o meses) en Tenerife.
Por último, el IGN indica que debido a la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos así como el rango de sus magnitudes y profundidades, aún son provisionales.