Piden abrir una investigación de las “decenas” de irregularidades en los parking de Santa Cruz de Tenerife

La asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén ha exigido al Ayuntamiento de Santa Cruz que abra una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades detectadas en 2018 respecto a la gestión de los parking públicos del municipio, así como la posible responsabilidad patrimonial de la administración respecto a la revisión tarifaria y de contratos a las concesionarias encargadas de la gestión.
La portavoz vecinal, Silvia Barrera, recordó que “ese año se publicó una auditoría independiente que destapó cánones sin pagar durante años, plazas de rotación convertidas en abonos ilegales, cambios de titularidad sin control municipal y concesionarios que subían las tarifas a su antojo. El Ayuntamiento nunca dio una respuesta ni depuró responsabilidades y ahora se las exigimos”.
Asimismo, reclamó un “cronograma vinculante y con hitos mensuales” para la municipalización efectiva del parking de la plaza de España y del resto de concesiones a vencer, pues “el Ayuntamiento siempre dice que va a recuperarlo para lo público, abaratar tarifas y mejorar las instalaciones pero después hay silencio administrativo, prórrogas y nuevas promesas. Estamos hartos de este bucle. Pedimos transparencia y un informe claro de las tarifas, no oscurantismo técnico”.