inmigración

Rescatan un cayuco con 136 personas, 7 niños entre ellas, en El Hierro

La embarcación fue localizada a unos 22 kilómetros al sur de La Restinga
Cayuco localizado próximo a La Restinga. DA
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La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha acompañado en la noche de este miércoles a un cayuco con 136 migrantes a bordo, entre ellos siete niños, hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

La embarcación fue localizada a unos 22 kilómetros (12 millas náuticas) al sur de La Restinga, por lo que el Centro de Control de Salvamento (CCS) de Tenerife movilizó a la salvamar Diphda, que acompañó el cayuco hasta el puerto.

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Seguidamente desembarcaron las 136 personas, entre las que había siete niños, 22 mujeres y el resto eran varones. Posteriormente, el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes.

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