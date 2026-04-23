¿Lloverá en la Romería de Tegueste? La Aemet actualiza el pronóstico y avisa de cambios

La última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), emitida este jueves, señala una tendencia a la inestabilidad en la isla de Tenerife de cara al fin de semana. La atención se centra especialmente en el municipio de Tegueste, que este domingo 26 de abril celebra su tradicional Romería, en un escenario marcado por la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.
Según los datos técnicos, la meteorología comenzará a cambiar desde el viernes 24, cuando se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte y este a partir de la tarde. El viento soplará de moderado a fuerte al sur de la dorsal al final del día.
El tiempo en Tegueste
La incertidumbre meteorológica se incrementa a medida que avanza el fin de semana. Los modelos de la Aemet para el municipio de Tegueste muestran una probabilidad de lluvia del 70% durante la mañana del sábado, que se reducirá al 50% en la segunda mitad del día.
Para el domingo 26, día de la Romería, el riesgo de precipitaciones asciende hasta el 75% durante las primeras horas del día, situándose en un 60% a partir del mediodía.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco en el municipio; el sábado los termómetros oscilarán entre los 13°C de mínima y 19°C de máxima, mientras que el domingo se prevé un ligero descenso, situándose entre los 12°C y los 18°C.
Evolución de la meteorología en Tenerife
El sábado 25 predominarán los cielos nubosos en el norte de la Isla con lluvias débiles, principalmente a primeras y últimas horas. En las zonas de interior, no se descarta nubosidad de evolución por la tarde con lluvias ocasionales, mientras que las temperaturas máximas iniciarán un descenso significativo en medianías y zonas altas.
Para el domingo 26, el predominio de cielos nubosos será generalizado, especialmente en el norte de Tenerife. La Aemet espera lluvias débiles, que serán más frecuentes en las zonas de medianías durante la segunda mitad del día. En las vertientes sur de las islas montañosas, las precipitaciones serán menos probables y de carácter más ocasional.
Respecto al viento, el domingo soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de Tenerife.
Estos datos están sujetos a nuevas actualizaciones de la Aemet en función de la evolución de la situación atmosférica en las próximas horas.