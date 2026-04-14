El ‘circo de guiris’ que indigna a Tenerife: “¿Somos un parque de atracciones?”

Una nueva actividad turística en el sur de Tenerife genera indignación en redes sociales tras la difusión de un vídeo viral. Los visitantes participan en recorridos con auriculares, conocidos como silent disco, mientras bailan por la vía pública. Esta práctica reabre el debate sobre la masificación turística y la pérdida de identidad en Canarias.
El fenómeno ha cobrado fuerza tras la publicación de la usuaria @anapologyx en la plataforma TikTok. La creadora de contenido denuncia la existencia de “un nuevo circo de guiris” en las calles tinerfeñas.
El vídeo muestra a grupos de extranjeros que caminan con cascos inalámbricos; estos usuarios escuchan música y gritan canciones por las aceras. La actividad pertenece a la empresa Silent Adventures, un modelo de negocio importado directamente de Reino Unido e Irlanda.
Esta oferta de ocio se desarrolla íntegramente en lengua inglesa. Los guías dirigen a los clientes en su idioma nativo y la publicidad ignora al público local. La crítica principal reside en la creación de una “subcultura” aislada de la realidad canaria. El sur de Tenerife funciona, según la denuncia, como un ecosistema cerrado para el visitante. El turista consume su English breakfast por la mañana; acude al pub para ver al Manchester City por la tarde y finaliza el día en este espectáculo callejero.
Los residentes locales muestran un cansancio evidente ante este modelo de explotación turística. Muchos ciudadanos sienten que el espacio público ha sido cedido por completo al visitante externo. El vídeo cuenta ya con miles de reproducciones y cientos de comentarios. Los usuarios califican al archipiélago como un “parque de atracciones” o un “parque temático” similar a Port Aventura. La sensación de vivir en un entorno ajeno crece entre la población de las islas.
La situación de los vecinos en el sur de Tenerife
La masificación turística en Canarias es el eje central de las quejas ciudadanas actuales. Muchos canarios afirman que ya no es posible vivir en estas zonas turísticas. El ruido constante y la falta de integración cultural generan una barrera insalvable para el residente.
La actividad de la silent disco no es un hecho aislado; representa un síntoma de un problema estructural más profundo. El modelo de turismo masivo actual fomenta que el visitante no aprenda ni una palabra de español. Los turistas pagan a empresas extranjeras por realizar actividades que ya existen en sus países de origen. Esta falta de valor añadido refuerza la idea de que Tenerife se vende como un decorado barato para el ocio europeo.
La indignación en las redes sociales refleja un clima de tensión social palpable. Algunos comentarios en el vídeo viral sugieren que el turismo debe ser “ordenado y de calidad”. Otros usuarios lamentan la pérdida de lugares emblemáticos en favor de “circolandia”. La pregunta que lanza la creadora de contenido resuena con fuerza: “¿Qué canario querría vivir ahí y soportar eso?”. El debate sobre el límite del crecimiento turístico sigue más vivo que nunca en las ocho islas.